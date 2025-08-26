Deel dit: Share App Mail Tweet

Crashtest oude vs. moderne Volkswagen Golf: het schokkende verschil

Het Duitse Dekra heeft een oude Volkswagen Golf Mk2 mee laten doen aan een moderne crashtest. Het resultaat laat zien hoe veilig auto’s vandaag de dag zijn geworden in vergelijking met twintig tot dertig jaar geleden.

De eisen voor goede scores tijdens crashtests van Dekra of Euro NCAP worden steeds bijgesteld. Een auto die in 2000 vijf sterren scoorde, kan met de maatstaven van 2025 ongetwijfeld geen goede score meer halen.

Crashtest oude vs. moderne Volkswagen Golf

De crashtest van een Volkswagen Golf uit 1989 laat zien dat voor de inzittenden bij een crash de overlevingskans klein is. Dit terwijl de barrière met ‘slechts’ 50 tot 55 km/h wordt geraakt. In het testverslag lezen we: “In de Golf II hadden de inzittenden weinig kans om deze frontale botsing te overleven vanwege het passagierscompartiment dat niet intact blijft, de diepe penetratie van voertuigonderdelen in het passagierscompartiment, de vertraging van de auto en de klap op het stuurwiel.”

Dezelfde test werd uitgevoerd bij een hedendaagse Volkswagen Golf. Inzittenden van die auto kunnen met lichte verwondingen gewoon het voertuig uitstappen. Het hele passagiercompartiment bleef volledig intact en door airbags, gordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers wordt de schade aan personen erg beperkt. Hieronder zie je de Euro NCAP-crash van de huidige Volkswagen Golf.