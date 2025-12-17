Crashtest laat zien: nieuwe Tesla Cybertruck blijkt behoorlijk veilig, is hij eindelijk klaar voor Europa?
De Tesla Cybertruck is een van de meest spraakmakende modellen van de afgelopen jaren. Naast zijn uiterlijk, terugroepacties en tegenvallende verkoopcijfers, is ook de veiligheid van de auto twijfelachtig. Maar blijkt dit ook uit een crashtest?
Het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety voert een uitgebreide test met een Tesla Cybertruck uit. Het merk wil hiermee bewijzen dat het een behoorlijk veilig voertuig verkoopt, ondanks dat de veiligheid in twijfel wordt getrokken door veel critici.
Crashtest Tesla Cybertruck
Zo zou de bijzondere koets niet zorgen voor goede bescherming van inzittenden, zijn de kreukelzones matig en vindt er in geval van een ongeluk geen goede energieabsorptie plaats.
Maar is dat daadwerkelijk zo? Nee, blijkt uit de crashtest. De Tesla Cybertruck scoort goed op het gebied van veiligheid voor inzittenden. Sterker nog, het Amerikaanse testinstituut heeft de auto een onderscheiding toegekend voor zijn goede prestaties. Let wel, het gaat hier om auto’s die na april 2025 op de markt zijn gekomen. Deze hebben structurele aanpassingen aan de bodemplaat en voetenruimte.
Tesla komt met racket (300 euro) voor iedereen die te cool is voor padel
Daarbij is deze Amerikaanse crashtest behoorlijk anders dan die van het Europese Euro NCAP. In Europa houden we namelijk meer rekening met de veiligheid van voetgangers en fietsers, terwijl de Amerikaanse test met name op inzittenden is gericht.
Klaar voor Europa?
Met scherpe roestvrijstalen panelen en hoekige randen, is het onwaarschijnlijk dat de Tesla Cybertruck alsnog naar Europa komt. Overigens heeft een Nederlander de elektrische auto toch op kenteken kunnen krijgen.
