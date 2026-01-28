Deel dit: Share App Mail Tweet

Controversiële nieuwe Jaguar komt mogelijk tóch met brandstofmotor, maar dat is niet per se goed nieuws

Jaguar heeft na zijn rebranding vooralsnog weinig (lees: geen) nieuwe auto’s op de markt gebracht. Wel veel controverse. Alles moest anders, hip en elektrisch. Dat laatste lijkt nu toch niet in beton te zijn gegoten. De GT die in aantocht is, komt mogelijk tóch met brandstofmotor.

Dat zal fans van het eerste uur als muziek in de oren klinken. Zij herkenden hun geliefde rodebroekenmerk niet meer terug na de ingrijpende metamorfose. Een fijne zes- of achtcilinder zal weer klinken als een geruststellende herinnering aan wat Jaguar ooit was, toch?

Jaguar overweegt brandstofmotor als range-extender

Nee, zo’n feest is het helaas niet. De karakteristieke Jaguar-motoren behoren voorgoed tot het verleden. Maar volgens The Times groeien intern twijfels over de actieradius van Jaguars nieuwe elektro-GT. Vreemd, want de geclaimde 770 kilometer aan rijbereik lijkt ons meer dan genoeg.

Toch zou nu worden overwogen om de auto van een brandstofmotor te voorzien. Daarmee zou Jaguar plots afwijken van het electric only-pad dat het was ingeslagen. Die krachtbron zou echter enkel dienen als een soort aggregaat om onderweg de batterij bij te laden.

1.100 kilometer actieradius

Een range-extender dus. Daar gaat je hart als petrolhead niet per se sneller van kloppen. Wel zou de actieradius toenemen tot zo’n 1.100 kilometer, zo hebben welingelichte bronnen tegen The Times gezegd. Hoewel het aantal EV’s met range-extender bij ons niet immens is, rijden in China relatief veel auto’s van dat soort auto’s rond. Ook hier kan de interesse toenemen, aangezien het totaalverbod op nieuwe brandstofauto’s na 2035 is afgeschoten.

Als alles volgens plan verloopt, trekt Jaguar later dit jaar het doek van de productieversie. Die is gebaseerd op het extreme studiemodel genaamd Type 00. Het is niet aannemelijk dat er dan al een range-extender in zit. Áls die er komt, wordt het vermoedelijk een versie die later volgt. Overigens zijn er meer grote zorgen binnen het Jaguar-team.

Update: “Ons plan om Jaguar opnieuw uit te vinden als electric-only luxemerk, blijft onveranderd. Vorige maand kregen we overweldigend positieve reacties op passagiersritjes in het prototype. We kijken uit naar de onthulling van de nieuwe elektrische Jaguar later dit jaar”, stelt het merk in een reactie. Daarmee spreekt het de bronnen die The Times aanhaalt tegen.