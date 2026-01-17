Deel dit: Share App Mail Tweet

Consumentenbond test betrouwbaarheid: Japanse automerken scoren het best, maar ook deze nieuwkomer breekt door

De Consumentenbond heeft weer eens onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van verschillende automerken. In totaal zijn 39 fabrikanten onder de loep genomen. Zoals altijd scoren Japanse merken goed, maar ook deze ‘nieuwkomer’ gooit hoge ogen.

De Consumentenbond deed samen met negen andere Europese partijen onderzoek naar automankementen. In totaal werd de rondgestuurde vragenlijst door meer dan 50.000 Europeanen ingevuld.

Japanse automerken domineren top vijf

Het zijn niet altijd de spannendste of mooiste auto’s, maar Japanse merken blinken al decennialang uit in kwaliteit. Dat staat daar hoog in het vaandel, want al sinds jaar en dag voeren merken uit het land van de rijzende zon de betrouwbaarheidsstatistieken aan.

Dat is in dit geval niet anders. Lexus komt als beste uit de bus, nadat het luxemerk van Toyota bij het vorige onderzoek van de Consumentenbond ook al tot betrouwbaarste automerk werd gekroond. Daar blijft het niet bij, want niet alleen de hoogste notering, maar de gehele top vijf wordt bezet door Japanse automerken. Als we het over specifieke modellen hebben, dan is het de Toyota Aygo X die als beste (benzineauto) uit de bus komt.

BYD scoort verrassend goed in betrouwbaarheidstest

Het eerste niet-Japanse merk is ‘nieuwkomer’ BYD. Eigenlijk bestaat BYD al decennia (en heeft het recent zelfs in korte tijd deze onvoorstelbare megafabriek uit de grond gestampt), maar op de Nederlandse markt is de Chinese autobouwer pas sinds enkele jaren actief. Voor velen zal de 8,4 die het merk scoorde bij deze betrouwbaarheidstest een verrassing zijn. Aan ‘made in China’ hangt immers nog altijd een negatief imago. Dat is niet terecht, zo legt Autovisie uit in onderstaande Telegraaf-video.

Nog een verrassing is Tesla, dat bij de vorige test van de Consumentenbond juist nog slecht presteerde. “Het merk scoorde in 2024 nog steken op plek negentien door onder andere problemen met de wielophanging en de geheugenchip”, zo schrijft de organisatie. “De hogere score is vooral te danken aan é specifieke auto, de Tesla Model Y. Deze komt als meest betrouwbare elektrische auto uit het onderzoek.”

Slechtste merken uit onderzoek van de Consumentenbond

Zoals het stereotype over de betrouwbaarheid van Japanse automerken klopt, klopt ook het stigma dat aan Land Rover kleeft. Met een 4,3 scoort de Britse autobouwer als enige uit de test een onvoldoende. Daarnaast scoorden Lynk & Co en MG vrij slecht met rapportcijfers van respectievelijk een 6,2 en 5,9. Dat bewijst dat niet álle Chinese merken inmiddels voor kwaliteit staan.