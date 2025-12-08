Deel dit: Share App Mail Tweet

Compacte Nissan-SUV van 19.000 euro heeft gewoon een benzinemotor: hij wordt dit jaar nog in 20 landen verkocht

Net als veel andere autofabrikanten bouwt Nissan modellen voor specifieke markten. Zo laat het nu de nieuwe Nissan Kait zien. Een compacte SUV die minder dan 20.000 euro kost en in 20 landen geleverd wordt.

Die twintig landen liggen allemaal in Midden- of Zuid-Amerika. De productie is nu al gestart in een Braziliaanse fabriek.

Nissan Kait

De Nissan Kait is een typische 2025-auto met gesplitste koplampen, veel zwarte details en natuurlijk in de vorm van een crossover-SUV. Overigens is zo’n opgehoogde auto in veel Amerikaanse landen veel nuttiger dan in Nederland. De wegen in Midden- en Zuid-Amerika doorgaans niet zo strak als bij ons.

Het interieur van de Nissan Kait is behoorlijk eenvoudig, maar hij beschikt wel over een klein digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm. De bagageruime valt met 432 liter niet tegen.

Zo basic als het interieur, is de motor ook. De 1,6-liter viercilinder zestienklepper levert 110 pk en is gekoppeld aan een CVT-transmissie. Deze combinatie wordt al lang door Nissan toegepast en staat bekend als behoorlijk betrouwbaar.

Prijs van de compacte SUV

Voor zo’n degelijke Japanse compacte SUV betaal je in Brazilië omgerekend minimaal 19.016 euro. Ook voor dat geld krijgt hij al het infotainmentscherm en 360-gradencamera. Hoogstwaarschijnlijk komt het model nooit naar Europa.