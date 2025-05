Deel dit: Share App Mail Tweet

Comeback: Dit is de nieuwe Fiat Grande Panda 4×4

Retrodesign is hot in autoland. Niet alleen Renault heeft de smaak te pakken met de nieuwe 4 en 5, maar ook Fiat kan er wat van. De Grande Panda is geïnspireerd op de oer-Panda. Dat deze Fiat Grande Panda 4×4 er zou komen, was dan ook te verwachten.

De eerste generatie Fiat Panda was namelijk ook als 4×4 te krijgen. De kleine hatchback uit de eighties was daarmee een echte terreinwagen.

Fiat Grande Panda 4×4 met elektromotor op de achteras

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze Grande Panda 4×4 voorzien van vierwielaandrijving. Anders dan de Panda 4×4 van weleer, loopt er geen cardanas naar achteren. De Fiat Grande Panda 4×4 maakt namelijk gebruik van een elektromotor op de achteras.

Het is niet duidelijk of de voortrein ook wordt aangedreven door een elektromotor (en deze 4×4 dus gebaseerd is op de elektrische Grande Panda), of dat onder de kap een 1,2-liter turbodriecilinder schuilt, zoals bij de mild hybrid.

Met een dakrek, verstralers, staalwielen en dikke banden oogt deze Panda ontzettend stoer. Een echt hebbedingetje. Toch heeft het weinig zin om nu al bij Fiat aan te kloppen. Het betreft immers nog een conceptversie. Wat ons betreft mag-ie direct in productie, net als de nieuwe Renault 4 Savane 4×4.

Rijtest

Fiat onthulde de Grande Panda vorig jaar. In eerste instantie was hij enkel als EV (met een interessant laadkabeltrucje) beschikbaar. Nu volgt de hybride. Beide aandrijflijnen zijn namelijk te krijgen vanaf 25.990 euro. Onze rijtest met de elektrische Grande Panda zie je hieronder.