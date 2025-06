Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën C3- en DS 3-bezitters mogen niet meer in hun auto rijden! Wat nu?

Heb jij een Citroën C3 van de tweede generatie of een DS 3, die tussen 2009 en 2019 is gebouwd? Dan mag je er per direct niet meer in rijden, omdat de airbags die erin zitten gevaarlijk kunnen zijn. Maar wat moet je nu dan doen?

Stellantis, het moederconcern van Citroën, neemt drastische maatregelen. Het roept Citroën C3- en DS 3-eigenaren op niet meer in hun auto te rijden. Dit na een incident in Frankrijk, waarbij een vrouw uit Reims overleed aan de verwondingen die ze opliep door het afgaan van de airbag in haar auto.

Citroën C3 en DS 3 van 2009 tot 2019

De Citroën C3 en DS 3 van de bouwjaren 2009 tot en met 2019 zijn uitgerust met airbags van de Japanse leverancier Takata, die bij Honda al voor zoveel ellende hebben gezorgd. De airbags kunnen te veel druk opbouwen en bij een ongeval scherpe onderdelen in het gezicht van de bestuurder of passagier blazen.

In Nederland hebben meer dan 33.000 Citroëns en DS’en mogelijk zo’n airbag. De eigenaren worden door Stellantis geïnformeerd en moeten daarna zelf contact opnemen met hun dealer om kosteloos een reparatie te laten uitvoeren.

Voor de tweede generatie C3 en de DS 3 geldt al meer dan een jaar een terugroepactie voor hetzelfde probleem. Die begon in Zuid-Europa en is later uitgebreid naar Noord-Europa. Sommige Nederlandse eigenaren zijn dus al met hun auto naar de garage geweest.

Controleer zelf of jouw auto erbij zit

Alle betrokken klanten krijgen binnenkort een brief van Stellantis. Ze kunnen zelf controleren of hun auto onder de terugroepactie valt. Dat kan via de VIN-controletool op de Citroën-website en DS-website, via hun lokale dealer of door te bellen met de klantenservice van Stellantis Nederland: 0800 2487636.

Airbags kunnen niet zomaar afgaan

Stellantis benadrukt dat de Takata-airbags niet zomaar kunnen afgaan en alleen bij een aanrijding worden geactiveerd. Maar als dat gebeurt, kunnen de gevolgen dus groot zijn, zoals blijkt uit de recente dood van een Franse vrouw.