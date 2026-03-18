Chinese uitvinding maakt einde aan laadpalen: accurobots laden elektrische auto’s op

Voor de grootste innovaties op het gebied van elektrische auto’s moet je vandaag de dag in China zijn. Zo hebben ze nu zelfs robots die de accu van jouw elektrische auto op kunnen laden.

Sinds de opmars van de elektrische auto zijn er tal van bedrijven die met alternatieve ideeën voor de laadpaal komen. Zo liet het Duitse Rheinmetall eerder een laadstoeprand zien en kun je bij Nio terecht voor een wissel van het accupakket.

Nu duikt er in China dus een ander idee op: de accurobot. Het gaat om autonome karretjes die met soms wel 120 kW aan energie op pad zijn. Dit is voldoende om een grote, of meerdere kleine auto’s vol te laden. Via een telefoon kun je de robot oproepen en kan de accu van jouw auto snelgeladen worden.

Hoewel we in Europa niet gewend zijn aan dit soort robots, zien we in Amerika en China veel meer autonome karretjes die het leven makkelijker maken. Zo rijden er in China zelfs autonome bezemwagens rond en worden bijvoorbeeld in Amerika al pakketjes bezorgd met robots.

Door de accurobots hoeft niet op veel plekken een laadpaal geïnstalleerd te worden met bijbehorend stroomnet. Daarbij kunnen de accuwagens slim laden en zo gebruikmaken van de stroomnetpieken.

Prijs accurobots onbekend

Wat de slimme accurobots kosten, is onduidelijk. Ongetwijfeld zijn ze niet goedkoop. Daarbij zullen de voertuigen, voor ze hier ook in gebruik genomen kunnen worden, goedgekeurd worden volgens de Europese regelgeving.