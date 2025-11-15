Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese SUV probeert Range Rover-stunt na te doen, maar faalt hopeloos en sloopt trap op berg

Chinese autofabrikanten willen maar al te graag records en marketingacties van Europese merken overtreffen. Dat lukt ze echter niet altijd. Een Chinese SUV probeert een Range Rover-stunt na te doen, maar faalt hopeloos en beschadigt de trap op een berg.

Zo’n zeven jaar geleden beklom de Range Rover Sport 999 treden van de Tianmen-berg in de Chinese provincie Hunan. De Britse SUV wist deze ‘Dragon Challenge’ succesvol af te ronden.

Chinese SUV probeert Range Rover na te doen

“Dat kunnen wij ook”, dachten ze bij de Chinese autofabrikant Chery. Zij zetten een soortgelijke Range Rover-stunt op waarbij de Fulwin X3L de trap op moest rijden.

In een video is te zien hoe de Chinese SUV een behoorlijk eind vóór de top grip verliest en niet verder omhoog komt. Vervolgens begint de auto naar beneden te glijden en beukt hij tegen de zijkant van de brug aan. Gelukkig voor de bestuurder blijft de auto op de trap staan en rolt hij niet de berg af.

De Chery Fulwin X3L is een elektrische auto die gebruikmaakt van een 1,5-liter viercilinder als range extender. De versie met vierwielaandrijving heeft 422 pk en 505 Nm koppel. Daarmee sprint hij in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Dankzij het vierwielaandrijfsysteem en de goede aan- en afloophoek zou hij ook in het terrein zijn mannetje moeten staan. Toch weet hij – in ieder geval op de trap – de Range Rover niet te overtreffen.

Range Rover-video

Hieronder zie je hoe de Range Rover Sport de challenge wél voltooide.