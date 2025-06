Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese sedan verslaat Rimac Nevera op de Nürburgring

De Nürburgring is de plek voor veel autofabrikant om hun auto aan de tand te voelen en met een record direct aandacht te krijgen. Xiaomi deed dat al eerder met een prototype, maar nu zet het ook met een productieversie van de SU7 Ultra een indrukwekkende tijd neer.

Oktober 2024 dook er een video op van een SU7 die op de ring een tijd van 6:46.874 neerzette. Daarmee was hij een fractie sneller dan een Pagani Zonda R. Een belangrijke kanttekening bij deze supersnelle tijd is dat de race-Xiaomi gebouwd is door de Britse motorsportontwikkelaars van Prodrive. De auto was dus een protoype.

Xiaomi SU7 Ultra op Nürburgringhet spr

Nu is Xiaomi dus terug op de Nürburgring. Ditmaal wel met een productieversie. Met een tijd van 7:04.957 is de SU7 Ultra sneller dan een Rimac Nevera en Porsche Taycan Turbo GT.

De budget-powersedan uit China haalde op het circuit een topsnelheid van 346 kilometer per uur en daarmee is het de snelste productiesedan ooit. Zelfs als we brandstofmodellen meetellen.

De Xiaomi SU7 Ultra heeft dan ook 1.548 pk en 1.770 Nm aan koppel. Hij sprint van 0 naar 100 km/h in 1,98 seconden. Dit alles is te danken aan drie elektromotoren die gekoppeld zijn aan een 93,7 kWh-accupakket. Lichtgewicht is de EV bepaald niet, volgens de Chinese registraties weegt hij 2.360 kilogram.

Rijtest Rimac Nevera

Vooralsnog is de Xiaomi SU7 – en dus ook de Ultra – niet leverbaar in Nederland. De hypercar die hij versloeg, kun je wel in ons land bestellen. Hoe krankzinnig snel die Rimac Nevera is, laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien.