Chinese budget-EV opent aanval op Volkswagen ID.3

Chinese merken zijn volop aanwezig op de IAA in München. Ook Leapmotor is van de partij met de nieuwe B05. Deze EV moet het vuur aan de schenen leggen van modellen zoals MG4, de Volkswagen ID.3, en de nieuwe Kia EV4.

Leapmotor? Wellicht zegt het je nog niets. Het is een Chinese nieuwkomer die furore wil maken op de Europese markt. Het merk zet groots in en is zowaar een samenwerking aangegaan met Stellantis. Op dit moment zijn er al twee Leapmotor-modellen die je in het Nederlandse verkeer kunt spotten. In het gamma der midsize-SUV’s biedt het merk deze C10 en in het compacte A-segment levert Leapmotor deze T03.

Leapmotor B05 als concurrent voor Volkswagen ID.3

Binnenkort voegt de Chinese autobouwer daar de B05 aan toe. Hij meet 4,43 meter in lengte, 1,88 meter in de breedte en 1,54 meter in de hoogte. Daarmee opereert hij is het C-segment. Leapmotor noemt het een SUV en hoewel hij qua lengte en breedte goed te vergelijken is met bijvoorbeeld een Nissan Qashqai, ligt de daklijn van deze B05 maar liefst 10 centimeter lager. Het is dus meer hatchback dan SUV.

De Leapmotor B05 zou voor zo’n 30.000 euro op de markt worden gezet, vergelijkbaar met de Volkswagen ID.3, die ook een directe concurrent vormt. Het verschil is dat de Leapmotor een tandje groter is en daarmee vermoedelijk meer interieurruimte biedt.

Over de EV-techniek is nog niet veel bekend, maar de verwachtingen zijn hoog. Inmiddels weten we dat Chinese merken koplopers zijn op dit vlak. Wat de Leapmotor B03 qua techniek te bieden heeft, is nog niet helemaal duidelijk.