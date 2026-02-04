Deel dit: Share App Mail Tweet

Geely gaat auto’s bouwen in Europese Ford-fabrieken, maar de samenwerking houdt meer in

Ford gaat naar verluidt samenwerken met de Chinese autogigant Geely. Het gaat om het delen van productiefaciliteiten in Europa en potentieel gezamenlijke techniek.

De elektrificatie valt Ford vooralsnog zwaar. Met de Mustang Mach-E hadden het merk al snel een behoorlijk goede elektrische auto, maar daarna wist geen EV echt veel indruk te maken. Zo klopte Ford voor de Explorer aan bij Volkswagen en werd de bestaande Puma elektrisch gemaakt. Daarbij is de productie van de Fiesta en Focus gestopt.

Auto’s van Geely bouwen in Europese Ford-fabrieken

Ford-CEO Jim Farley liet zich al eerder positief uit over Chinese elektrische auto’s en gaat nu, volgens persbureau Reuters, ook echt de samenwerking met Geely aan. Dit nieuws is gebaseerd op anonieme bronnen en wordt nog niet bevestigd door beide fabrikanten.

De samenwerkingen zouden twee belangrijke doelen hebben. Allereerst is het idee dat Geely gebruik gaat maken van productiefaciliteiten van Ford. Goed nieuws voor de werknemers in de Europese fabrieken, want de afgelopen jaren werden er al banen geschrapt.

Waar Ford zijn fabrieksruimte deelt, zou Geely info en techniek van rijhulpsystemen aan Ford geven. Hoe dit allemaal exact vorm gaat krijgen, is nog onduidelijk.

