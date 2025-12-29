Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinees automerk laat ineens nieuwe helmvormige airbag zien: worden auto’s opnieuw veel veiliger?

Auto’s worden ieder jaar een beetje veiliger door tal van nieuwe ontwikkelingen. Regelmatig zijn de veiligheidsfunties onzichtbaar, maar deze nieuwe helmvorige airbag van het Chinese automerk Luxeed valt erg op.

Airbags zijn inmiddels gemeengoed geworden en hebben al behoorlijk wat levens gered. Maar dat betekent niet dat fabrikanten stoppen met doorontwikkelen.

Airbag van de toekomst

Ditmaal laat het Chinese Luxeed dus een nieuwe ontwikkeling zien. Het is een airbag in de vorm van een grote helm die ontworpen is om beter het ruggenmerg, de schouders, de nek en het hoofd van de inzittenden te beschermen. Bij deze nieuwe airbag wordt de stoel dus een actief onderdeel van de veiligheidssystemen.

Overigens is de airbag niet door Luxeed zelf gemaakt, maar van onderdelenfabrikant Yangfeng. Zij werken ook samen met merken als BMW, Volkswagen, Toyota en Stellantis en lieten eerder de nieuwe airbag zien.

Luxeed V9 eerste auto met nieuwe airbag

Nu lijkt het systeem dan echt in een auto te komen, de Luxeed V9. In geval van een aanrijding is niet alleen het hoofd door de nieuwe stoel-airbag beter beschermd, ook zit er een luchtkussen in het zitvlak van de stoel de bij een botsing vroeg geactiveerd wordt. Omdat de bekken dan naar voren worden geschoven verminderd het potentiële schade aan de onderrug.

Gevaarlijke airbags In het verleden zijn er best wat problemen geweest met airbags. Zie hier hoe je een gevaarlijke airbag kunt herkennen en hem gratis vervangt.

Ook de positie van de stoel zelf wordt in geval van een botsing aangepast. De zitting komt verder rechtop te staan waardoor de impact op het lichaam beter verdeeld kan worden over de veiligheidskussens.

Geen duidelijke crashtests

Er is dus al behoorlijk wat aandacht besteed aan de het nieuwe veiligheidssysteem, maar duidelijk crashtests zijn er vooralsnog niet getoond. Het blijft dus nog onduidelijk hoe groot de impact is van deze nieuwe airbag.