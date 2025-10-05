Deel dit: Share App Mail Tweet

China’s volgende supercar krijgt wel een brandstofmotor

Veel autofabrikanten uit China zijn met name goed in het bouwen van elektrische auto’s. Bij Great Wall Motors (GWM) geloven ze echter in een supercar met brandstofmotor.

Het merk GWM is momenteel al actief in Europa. Eerder reden we al met de Wey 03.

Supercar uit China met brandstofmotor

Nu laat het merk voor het eerst een supercar zien die moet concurreren met auto’s als de Yangwang U9, momenteel de snelste productieauto ter wereld. De Yangwang is volledig elektrisch. Volgens verschillende Chinese media komt de GWM met een brandstofmotor.

Net als de Ferrari SF90, de auto waar de GWM-designers duidelijk inspiratie van hebben opgedaan, krijgt de Chinese supercar naar verluidt een 4,0-liter turbomotor die samenwerkt met een elektromotor. Het accupakket is ook met een stekker op te laden, een plug-in hybride dus.

Het systeemvermogen van de supercar moet uitkomen op zo’n 1.000 pk, de nul-naar-honderd-sprint legt hij af in minder dan 3 seconden en de topsnelheid ligt boven de 350 km/h. De verwachte verkoopprijs bedraagt 2 miljoen Chinese Renminbi, omgerekend bijna 240 duizend euro. Dat is toch bijna de helft goedkoper dan een SF90. De GWM komt eind 2026 op de markt.

Ferrari SF90

Of de Chinese supercar in de buurt kan komen van de beleving en rijervaring die de Ferrari biedt, is nog maar de vraag. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien waarom de Italiaan zo bijzonder is.