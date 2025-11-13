Deel dit: Share App Mail Tweet

China probeert stoplichtsprintjes te voorkomen met irritant (en nutteloos) stukje wetgeving

Elektrische auto’s zijn snel. Zelfs simpele gezinsauto’s als de Tesla Model Y en Volvo EX30 zitten al in minder dan 5 seconden op 100 km/h. Daarom wil China nu veiligheidsmaatregelen treffen.

Fabrikanten én consumenten zullen er vast niet blij van worden, want als de voorgestelde maatregelen worden ingevoerd, moeten snelle auto’s worden geknepen in hun acceleratievermogen.

Na het starten begrensd

China wil dat alle auto’s standaard begrensd worden op een sprinttijd van 5 seconden naar 100 km/h. Wie toch sneller wil, moet dat na het omdraaien van de contactsleutel of het indrukken van de startknop eerst inschakelen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Met andere woorden: de Chinese overheid probeert het moeilijker te maken om in minder dan 5 tellen naar 100 km/h te gaan. Het kan wel, maar dan moet de persoon achter het stuur de mogelijkheid eerst inschakelen.

In die zin is de maatregel een beetje vergelijkbaar met de verplichte snelheidswaarschuwing in Europa. Die staat standaard aan en moet iedere keer nadat de auto is gestart weer uit worden gezet.

Bloedsnelle EV’s in China

Mocht de Chinese overheid de veiligheidsmaatregel aannemen, dan geldt-ie voor alle nieuwe auto’s. Hij zal echter vooral gericht zijn op EV’s als de Yangwang U9, Xiaomi SU7 Ultra en Zeekr 001 FR, die alle drie in slechts 2 seconden naar 100 km/h gaan.

De Yangwang U9 is zelfs de snelste auto ter wereld. Autovisie-collega Dries van den Elzen kon hem recent in China aan de tand voelen. Bekijk voor zijn indrukken de bovenstaande video.