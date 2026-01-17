Deel dit: Share App Mail Tweet

China jat design van Duits automerk! In Stuttgart slijpen advocaten de messen

De Chinese auto-industrie ontwikkelt zich in een razend tempo. Je zou dus denken dat de tijden van het schaamteloos kopiëren van Westerse ontwerpen voorbij is. Maar het nogal opvallend Duitse design van deze SAIC bewijst dat dat niet zo is.

Tien jaar geleden had de Chinese auto-industrie geen best imago. Fabrikanten in het land kopieerden er lustig op los, zoals te zien was aan het design van de Landwind X7 (Range Rover Evoque), Yogomo 330 (Kia Picanto) en Zotye SR9 (Porsche Macan).

Inwisselbaar Chinese design

Tegenwoordig steken Chinese merken op een aantal punten boven hun Westerse tegenstrevers uit. Al is design daar vaak niet een van. Het gros van de nieuwe Chinese auto’s oogt inwisselbaar, met ontwerpen waarvan er dertien in een dozijn gaan.

SAIC kopieert Porsche Taycan

Opvallend daarbij is dat Chinese fabrikanten af en toe nog steeds kiezen voor het kopiëren van Europese concurrenten. Neem deze SAIC Z7, die wel héél duidelijk is geïnspireerd op de Porsche Taycan en aan de voorkant ook elementen van de Panamera heeft.

Specificaties geeft SAIC nog niet, al kunnen we op basis van het uiterlijk in ieder geval zeggen dat de Z7 een LiDAR-sensor op het dak heeft. Naar verluidt is het model zo’n 5 meter lang en kost het omgerekend zo’n 25.000 euro. In China kost een Porsche Taycan bijna vijf keer zoveel.