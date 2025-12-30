Deel dit: Share App Mail Tweet

China dwingt zuinige auto’s af: zware EV’s mogen nog maar 15,1 kWh per 100 kilometer verbruiken

Hoewel China de grootste vervuiler ter wereld is, zijn de emissie-eisen voor auto’s – vergeleken met de rest van de wereld – best streng. In 2026 worden zelfs elektrische auto’s van zo’n 2.000 kilogram die meer dan 15,1 kWh verbruiken per 100 km verboden om nieuw te verkopen.

Dit alles heeft te maken met een wetswijziging. Eerder gaf de Chinese autoriteit al een aanbeveling voor verbruik en nu komen er dus ook echt consequenties aan te hangen. Overigens zijn de nieuwe regels zo’n 11 procent strenger dan de oude aanbevelingen.

15,1 kWh per 100 km voor nieuwe elektrische auto’s van 2 ton

15,1 kWh per 100 kilometer, dat haal je misschien als je rustig rijdt met een nieuwe Tesla Model 3 of kleinere EV. Maar voor een auto van 2.000 kg is dat best streng, toch? Ja, maar deze 15,1 kWh per 100 kilometer is berekend aan de hand van de Chinese CLTC-methode.

Deze is een stuk minder streng dan de in Europa gebruikelijke WLTP – die vaak nog ver van het praktijkverbruik zit. Zo heeft de Model 3 Long Range in China een verbruik van 11,5–12,0 kWh per 100 km en in Europa 13,0–13,5 kWh per 100 km.

Het merendeel van de nieuwe Chinese elektrische auto’s zal dus geen hinder ondervinden van deze regel, helemaal omdat het verbruik ook samenhangt met het gewicht. Is een auto lichter, dan moet hij minder verbruiken. Zwaardere, grotere auto’s mogen een hoger getest verbruik hebben.

China dwingt zuinigere EV’s af

De Chinese overheid voert de nieuwe regel in om fabrikanten te dwingen efficiëntere elektrische auto’s te maken. Er wordt voorkomen dat autobouwers simpelweg steeds grotere accu’s in EV’s leggen in plaats van het verbruik optimaliseren.

Daarbij draagt een efficiëntere elektrische auto bij aan een groenere planeet. Niet alleen omdat er minder stroom verbruikt wordt, maar ook omdat het accupakket in zo’n geval kleiner kan worden. Hierdoor wordt de auto weer lichter, slijten banden en remmen minder hard en wordt de automobiele uitstoot van gassen, fijnstoffen en microplastics dus verder teruggedrongen.

De nieuwe Chinese wet treedt vanaf 1 januari 2026 in werking. In Nederland en Europa kennen we dit soort verbruikslimieten voor elektrische auto’s nog niet, maar door wegenbelasting (die in 2026 veel hoger wordt woord EV-rijders) op basis van gewicht en hoge belasting op elektriciteit is het ook hier aantrekkelijk om een auto met zo licht mogelijk accupakket en laag verbruik te rijden. China dwingt fabrikanten dus om zuinigere auto’s te maken waar je in Europa met meer geld nog altijd nieuwe minder zuinige EV’s kunt blijven rijden.