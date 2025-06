Deel dit: Share App Mail Tweet

Chihuahua op Le Mans-auto Nyck de Vries is aparte easter egg

Zat jij afgelopen weekend ook 24 uur lang aan de buis gekluisterd tijdens de Le Mans? Misschien is je toen de chihuahua op de Toyota van Nyck de Vries en zijn compagnons opgevallen. Het blijkt een opmerkelijke easter egg.

Op de andere GR010 Hybrid (zo heet de Le Mans-auto waarmee Toyota meedoet in de Hypercar-klasse) staat juist een dobermann afgebeeld. Het is een geintje van het team.

Chihuahua als easter egg

Geloof het of niet, maar de chihuahua symboliseert Nyck de Vries (lees hier ons interview met hem) en zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway waarmee hij de Le Mans-auto met startnummer 7 deelt. Waarom? Nou, een chihuahua is een vrij klein hondje en De Vries (1,67 meter), Kobayashi (1,70 meter) en Conway (1,73 meter) zijn ook wat kleiner van stuk, zo vertelt Toyota ons met een knipoog.

De Toyota met startnummer 8 wordt bestuurd door Sébastien Buemi, Ryō Hirakawa en Brendon Hartley. Om dat zij (en dan met name Hartley met 1,84 meter) wat langer zijn, is op hun hypercar voorzien van een dobermann.

Geen podium op Le Mans voor Toyota en Nyck de Vries

Helaas voor het team verging het lachen ze tijdens de race. Waar de winst vorig jaar binnen handbereik was en op plek twee eindigde, zat een podium er ditmaal niet in. Nyck de Vries en zijn ploeggenoten finishten (na de late diskwalificatie van Ferrari) op plek vijf en de coureurs van auto nummer 8 is uiteindelijk als vijftiende gekwalificeerd.