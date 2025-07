Deel dit: Share App Mail Tweet

Charoudin stopt Nürburgring-ritjes in vreemde auto’s na megacrash

Nürburgring-icoon Misha Charoudin, bekend van zijn YouTube-video’s waarin hij met auto’s van kijkers over de beruchte Nordschleife knalt, is er klaar mee. Zeker na de megacrash (waar Charoudin zelf niet bij betrokken was) van afgelopen weekend.

Kortgeleden kondigde Charoudin aan de ritjes in andermans auto’s te blijven doen, maar niet langer toe te staan dat de eigenaren op de passagiersstoel plaatsnemen. “Ik kan voor mensen een nieuwe auto kopen, maar geen nieuw leven.” De risico’s werden ‘Mister Nordschleife’ te groot. Begrijpelijk, al zal een ritje op de bijrijdersstoel voor veel kijkers de hoofdreden zijn geweest om zich aan te melden.

Megacrash op de Nürburgring Nordschleife

De horrorcrash van afgelopen weekend is voor Misha Charoudin de bevestiging dat dit de juiste keuze is. Een Porsche 911 GT3 RS en BMW M2 kwamen op extreme wijze tot botsing.

Hoewel beide auto’s compleet aan gort gereden zijn en tijdens het ongeluk een gigantische vuurbal ontstond, hebben beide bestuurders het op wonderbaarlijke wijze overleefd. Ze zouden er zelfs geen zware verwondingen aan hebben overgehouden.

Dodelijk ongeval

Helaas kan hetzelfde niet worden gezegd over een 24-jarige man die eind vorige maand tijdens een toeristenrit om het leven is gekomen. Op het bijzonder listige gedeelte Schwedenkreuz crashte de Toyota GR Yaris waar hij in zat. Twee anderen raakten zwaargewond.

Misha Charoudin stopt met ritjes in andermans auto’s

Deze enorme crashes laten de gevaren van de Nürburgring Nordschleife nog eens goed zien. Voor Charoudin zijn deze ongelukken niet alleen het teken dat het weigeren van passagiers een goede zet is, maar ‘hoogstwaarschijnlijk stop ik volgend jaar helemaal met de ritjes in andermans auto’s’, zo stelt hij in een nieuwe video.

Dat lijkt een verstandige keuze. Hoewel Misha in dit interview met Autovisie stelde meer dan 10.000 Nordschleife-rondes op zijn naam te hebben, blijft er altijd een niet in te calculeren risico bestaan. Er hoeft maar in één van die duizenden rondjes onverwacht olie op de baan te liggen of een remslangetje te knappen als je over Schwedenkreuz scheurt… Dan kun je eenzelfde horrorcrash beleven als de bestuurders van GT3 RS en M2.