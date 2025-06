Deel dit: Share App Mail Tweet

CEO wordt door deze auto ineens bijna vijf keer rijker dan Charlene Heineken

Nieuwe merken, razendsnel ontwikkelende technologie en opkomende miljardairs. De auto-industrie staat al jaren compleet op zijn kop. Zo kan de CEO van Xiaomi door de introductie van een nieuwe auto zich ineens de rijkste man van China noemen. Hij is goed voor bijna vijf keer het vermogen van Charlene de Carvalho-Heineken.

Charlene de Carvalho-Heineken is al tijden de rijkste persoon van ons land met een vermogen van zo’n 14,3 miljard dollar. Xiaomi-CEO Lei Jun was al stinkend rijk, maar nu groeit zijn vermogen aanzienlijk.

Zo’n vijf maal rijker dan Charlene Heineken

Xiaomi kennen velen van de telefoons, televisies en elektrisch stepjes, maar in China zijn ze inmiddels ook groot in de autosector. Het eerste model, de SU7, is een razend succes. Dit zorgde er echter nog niet voor dat de 55-jarige zich de rijkste Chinees mocht noemen.

Deze auto laat de aandelenkoers van Xiaomi flink stijgen

De enorme stijging van zijn vermogen is te danken aan het nieuwe model dat aanstaande is: de Xiaomi YU7. Deze volledig elektrische crossover met Ferrari Purosangue-trekjes werd binnen een uur na de lancering al bijna 300.000 keer besteld.

Door dit positieve nieuws steeg de aandelenkoers en bereikt zijn vermogen een hoogtepunt. Zijn vermogen wordt nu geschat op zo’n 440 miljard Chinese renminbi, dat is zo’n 68 miljoen dollar. Dit betekent dat de Xiaomi-baas rijker is dan de eigenaar van TikTok. In de buurt van Tesla-eigenaar Elon Musk komt hij echter nog lang niet. Zijn vermogen wordt momenteel geschat op 411,1 miljard dollar.