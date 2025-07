Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom BYD deze nieuwe EV-subsidies ‘stompzinnig’ noemt

BYD heeft uitgehaald naar de Britse overheid vanwege nieuwe subsidies voor EV’s. Chinese automakers zijn waarschijnlijk uitgesloten van deze regeling.

De reden voor de mogelijke uitsluiting is volgens de Britse transportminister Lillian Greenwood dat de Chinese merken, zoals BYD, niet aan bepaalde milieueisen voldoen. “Als je een groot deel van de elektriciteit die je fabriek aandrijft, opwekt via kolencentrales, dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidie”, vertelde Greenwood aan de BBC.

Reactie van BYD

De CEO van BYD, Wang Chuanfu, deed de subsidies al af als “stompzinnig” en “een grap”. Daarnaast vertelde Wang het volgende aan de Financial Times: “Het is te weinig en het komt te laat. Tegen de tijd dat [de subsidies] ingaan, zal de markt al helemaal verzadigd zijn met Chinese EV’s.”

De subsidiepot voor het nieuwe plan is ongeveer 745 miljoen euro groot en onderdeel van een ruim 5,1 miljard euro groot plan om transport in het Verenigd Koninkrijk emmissievrij te maken. Automerken als BYD komen er begin augustus 2025 achter of ze achter het net vissen.

Andere plannen

Toen de Britse plannen voor het eerst werden aangekondigd, hebben de Chinese merken MG, Leapmotor en GWM bekendgemaakt zelf ‘subsidie’ op hun eigen auto’s te geven. BYD heeft dit soort plannen nog niet aangekondigd.