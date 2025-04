Deel dit: Share App Mail Tweet

CBS: plug-in hybrides stoten meer fijnstof uit dan diesels

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met positieve cijfers naar buiten over de fijnstofuitstoot van het Nederlandse verkeer. Dit is in de afgelopen 10 jaar met ruim 16 procent gedaald. Overigens is dat niet te danken aan plug-in hybrides, want die stoten gemiddeld meer uit dan een diesel.

Nederlanders zijn veel meer gaan rijden. Ten opzichte van 2013 maken we gemiddeld 7 procent meer kilometers. Hoewel de fijnstofuitstoot van het verkeer in Nederland gedaald is, nam het aandeel van het Nederlandse wegverkeer in de totale uitstoot met 0,7 procent toe.

CBS meldt daling uitstoot fijnstof door verkeer

Desondanks is er een daling van 700.000 kilo in de totale uitstoot van fijnstof. Volgens het CBS komt dit met name door schonere motoren en roetfilters. Vooral bij lichte bedrijfsvoertuigen daalde de uitstoot.

De meeste uitstoot komt nog steeds van personenauto’s. Deze stootten in 2023 2,1 miljoen kilo fijnstof uit. Benzineauto’s nemen het grootste aandeel op zich, maar per kilometer valt de uitstoot mee.

Plug-in hybrides stoten meer fijnstof uit dan diesels

Benzineauto’s hebben gemiddeld een uitstoot van 0,018 gram per kilometer. Elektrische auto’s doen het slechts iets beter met 0,017 gram per kilometer. Opvallend is dat je wat betreft fijnstofuitstoot beter in een diesel kan rijden dan in een plug-in hybride. Het CBS berekende dat een diesel 0,025 gram per kilometer uitstoot en een stekkerhybride 0,027 gram.

De reden dat plug-in hybrides meer fijnstof uitstoten, heeft volgens het statistiekbureau te maken met het hogere gewicht van de auto’s. Fijnstof komt niet alleen uit de uitlaat, maar ook vrij door bandenslijtage en het aanspreken van de remblokken. Sterker nog, onderzoek toont aan dat remstof schadelijker is dan de uitlaatgassen van een diesel.

Dat elektrische auto’s bijna evenveel fijnstof produceren als benzinemodellen (0,017 tegenover 0,018 gram per kilometer) heeft puur met de banden te maken. EV’s zijn een stuk zwaarder dan auto’s met benzinemotor en vragen dus meer van hun banden. Die slijten sneller.

Let wel, het draait bij hybrides en elektrische auto’s natuurlijk niet enkel om het beperken van fijnstof. In vergelijking met benzine- en dieselauto’s storen ze bijvoorbeeld veel minder CO₂ en stikstof uit.