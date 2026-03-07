Deel dit: Share App Mail Tweet

Caterpillar onthult nieuwe pickup en het is een moddervette rups voor de bouwplaats

Wie met grote machines werkt kent de naam Caterpillar. Het bedrijf bouwt normaal graafmachines, dumptrucks en ander materieel voor de (mijn)bouw. Nu hebben ze echter iets totaal anders gepresenteerd. Op de beursvloer van CONEXPO in Las Vegas lieten ze een nieuwe pick-up zien.

In 2024 werd het internet overstelpt met AI-beelden van Caterpillar-auto’s. Hartstikke leuk, maar meestal doen bedrijven niets met zulke acties. Toch kon het merk de gedachte blijkbaar niet uit het hoofd zetten.

Eigenlijk is deze Caterpillar een Ford

Onderhuids is de Caterpillar-truck een Ford F-350 Super Duty en dus geen compleet nieuwe creatie. Qua uiterlijk zie je direct de aanpassingen: een nieuwe grille, een andere motorkap en bredere wielkasten. Ook kreeg de truck gele trekpunten en een bijpassende kleurstelling. Dat is namelijk de kleur die alle machines van CAT hebben.

Als je denkt dat Caterpillar deze Ford nog meer trekkracht heeft gegeven, moeten we je teleurstellen. Het motorblok is onveranderd ten opzichte van de standaard Super Duty. Toch zul je zeker niets tekortkomen tijdens je rit naar de bouwplaats. Deze 6,7-liter turbodiesel-V8 produceert namelijk 500 pk en een krankzinnige 1.628 Nm. In Nederland wil je hem echter niet rijden. Als onze smalle straten nog niet genoeg afschrikwekkend waren, dan brengen de torenhoge dieselprijzen je wel op andere gedachte.

Intelligente truck

Caterpillar heeft er maar een gebouwd en gaat het ook daarbij laten. Deze pick-up is dus ook niet bedoeld voor de verkoop.

Op het dak staat daarom bijvoorbeeld een rek met een drone. Die drone voert inspecties uit boven een bouwput of brengt onderdelen naar een plek op het terrein. Ook heeft de truck camera’s die personeel rond machines herkennen.

Het kroonstuk van de Caterpillar-truck is het extra scherm in de cabine, waarop een AI-assistent draait. Daarnaast volgt een systeem niet alleen de vermoeidheid van de bestuurder, maar ook van de bouwvakkers. Die worden in de gaten gehouden door sensoren op het materieel waarmee ze werken. Dat klinkt heel handig, maar extra sensoren zorgen er wel soms voor dat je het risico loopt om gevolgd te worden door hackers.