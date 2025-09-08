Deel dit: Share App Mail Tweet

Caterham zegt Ford vaarwel en kiest motor van opmerkelijke fabrikant

Fords Duratec- en Sigma-motoren zijn al jaren een vaste waarde in de Caterham Seven. De samenwerking met Ford kwam noodgedwongen tot een eind en dus moest Caterham op zoek naar een nieuwe motorleverancier. Die hebben ze gevonden in de vorm van Horse Powertrain.

Sinds 2006 zijn de meeste Caterham Seven-modellen uitgerust met een Ford-viercilinder: de 1,6-liter Sigma voor instapmodellen en de krachtigere 2,0-liter Duratec voor snellere straat- en raceauto’s. Het Britse bedrijf heeft nog zo’n 1.800 Duratec-motoren op voorraad, genoeg voor ongeveer drie jaar productie.

De Ford Duratec-motor verdwijnt

Onder andere de Seven 340 (2023) beschikt over de 2,0-liter Ford Duratec-motor, die voor een lichte sportauto van 560 kilogram een keurige 170 pk levert. De sportieve 620 R (2013) vormde het hoogtepunt van deze motor. Met behulp van een compressor perste Caterham maar liefst 310 pk uit de Duratec. Genoeg om in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten.

Hoewel Caterham bezig is met een elektrische auto, verdwijnt de verbrandingsmotor verdwijnt niet uit de Seven-modellen. De Britse autobouwer zocht naar een nieuwe motor die beschikbaar, betrouwbaar en licht is. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat het Britse merk Horse Powertrain als nieuwe motorleverancier heeft gekozen, een joint venture van Renault, Geely en Aramco.

Caterham zijn nieuwe Horse-motor

Caterham heeft bij Horse Powertrain gekozen voor een 1,3-liter viercilinder turbo. Deze motor wordt al in meer dan twintig modellen toegepast, waaronder de Nissan Qashqai en Renault Megane. De motor voor Caterham levert 135 pk en zal qua gewicht niet veel zwaarder zijn dan de Ford Duratec. Het is geen bijzonder opvallende motor, maar hij is functioneel en past in de Seven.

Racen met de nieuwe viercilinder

Caterham heeft een Academy-serie, bedoeld voor beginnende coureurs. Elk jaar worden hier tussen de dertig en veertig auto’s voor gebouwd en geracet. Deze Academy-raceauto’s gaan voor de andere modellen en krijgen dan ook als eerste een Horse-motor. Vanaf 2026 zal Horse Powertrain de 1,3-liter turbo motor leveren voor de Caterham Acedemy-serie.

Wie een Caterham Seven met een atmosferische Ford Duratec motor wil, moet er een binnen de komende drie jaar kopen. Daarna raakt de voorraad op en verschijnen de modellen met de 1,3-liter turbo Horse-motor.