Canada wantrouwt Elon Musk en weigert miljoenenbetaling Tesla

Houdt Elon Musk zich in Canada bezig met louche praktijken? Tot die vraag beantwoord is, weigert de Canadese overheid Tesla tientallen miljoenen aan subsidie te betalen.

Net als Nederland tot vorig jaar deed, deelt ook de Canadese overheid subsidies uit aan kopers van een elektrische auto. EV-fabrikanten passen deze korting toe op de verkoopprijs en kunnen dat bedrag declareren bij de overheid. Maar daarmee lijkt gesjoemeld te worden.

Tesla-verkoop plots door het dak

Althans, die indruk heeft Chrystia Freeland, de Canadese minister van Transport. Vlak voor de subsidie ten einde liep, declareerde Tesla plots 43 miljoen Canadese dollar (omgerekend bijna 28 miljoen euro) aan subsidies.

In slechts drie dagen en verdeeld over vier Tesla-stores, zou het merk van Elon Musk maar liefst 8.653 auto’s verkocht hebben. Veel meer dan daar op enig ander moment over de toonbank gingen. Dat zijn drie dagen op rij ruim veertig auto’s per uur, per winkel… dag en nacht.

Controle

Volgens Freeland zit hier iets niet in de haak en dus heeft ze besloten de miljoenenbetaling stop te zetten. Eerst moet worden uitgezocht of deze piekverkoop legitiem is, of dat er gesjoemeld is.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Canada lopen daarmee verder op. Veel Canadezen zijn woest op Amerika, en dan met name op president Trump. Hij heeft hoge invoerheffingen ingesteld op Canadese producten. Overigens gelden vanaf 2 april voor alle auto’s die niet in de Verenigde Staten zijn geproduceerd invoerheffingen van maar liefst 25 procent.

EV-modellen van Elon Musk uitgesloten

Om die reden heeft Chrystia Freeland besloten de regels rond het zogeheten iZEV-subsidieprogramma te wijzigen. Tesla-modellen zullen bij toekomstige regelingen niet meer in aanmerking komen voor subsidies zolang de Amerikaanse invoerheffingen tegen Canada gelden.