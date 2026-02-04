Deel dit: Share App Mail Tweet

Campereigenaren let op: de tolregels in dit vakantieland zijn veranderd! En dat is maar goed ook

Reizen in Europa kan met een camper best ingewikkeld zijn. Ieder land heeft namelijk andere regels omtrent vignetten en milieuzones. In vakantieland Hongarije is er nu iets belangrijks veranderd aan de tolregels voor campereigenaren.

Voor auto’s in Hongarije was al een elektronisch vignet verplicht, maar voor campers van meer dan 3.500 kg moest er een apart gps-apparaatje (on board unit) aangeschaft worden, dat bijhoudt waar je rijdt en hoeveel tol er betaald moet worden.

Dit verandert er voor campers van meer dan 3.500 kg

Voor campers van meer dan 3.500 kg is dit systeem sinds dit jaar anders. Voorheen moesten zij, net als vrachtwagens, zo’n on board unit hebben, maar nu vallen zwaardere campers onder het gebruikelijke tolsysteem.

Het nieuwe vignet kun je via internet aanschaffen. Hiermee komt er een einde aan het ingewikkelde betalen-per-kilometer-systeem. Voor lichtere campers en andere voertuigen verandert er niets. Zij moeten ook nog steeds het e-vignet kopen.

Overigens is Hongarije niet het enige land waar tolveranderingen plaatsvinden. België wil ook tol invoeren.