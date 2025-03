Deel dit: Share App Mail Tweet

Cadillac Escalade IQL laat zien wat er mis is met Amerikaanse auto’s

In het ideale geval springt een elektrische auto efficiënt om met stroom, is-ie gestroomlijnd en niet al te zwaar. Bij Cadillac hebben ze daar geen boodschap aan, echter, want deze Escalade IQL laat precies zien wat er mis is met Amerikaanse auto’s.

Waarom nemen Amerikanen zoveel ruimte in en hebben ze zoveel ruimte nodig? Want kun je als gezin nou echt niet zonder 5,8 meter lange (!) SUV? Want inderdaad, de Cadillac Escalade IQL is 40 centimeter langer dan een ‘gewone’ Escalade met brandstofmotor.

Bagageruimte van 3.546 liter

Ten opzichte van de eveneens elektrische Escalade IQ scheelt het 10 centimeter en dat is direct duidelijk, want qua design wijkt de IQL behoorlijk af. De IQ-modellen hebben trouwens weinig tot niks te maken met de reguliere Escalade. Ze staan op een compleet ander platform.

Technisch zijn de IQ en IQL verwant aan de GMC Hummer EV. Ze hebben standaard zeven zitplaatsen en kunnen met de banken plat bijna als verhuiswagen fungeren. In de IQL is zelfs achter de derde zitrij nog plek voor 686 liter aan bagage. Met alle achterbanken neergeklapt, stijgt de inhoud naar 3.546 liter.

Lijkt meer op brandstof-Escalade

Om het over de uiterlijke verschillen te hebben. Van opzij heeft de Escalade IQ bijna een coupélijn, met een dak dat al boven de voorportieren aan een daling begint. De IQL is wat dat betreft veel rechter en lijkt daarmee meer op de brandstofversie van de Cadillac Escalade.

Cadillac gebruikt 204 kWh-accu

De IQL heeft een indrukwekkende range van 740 kilometer. Al heeft-ie daar wel een bizar grote batterij van 204 kWh voor nodig. Hij is er met 690 pk en 834 Nm koppel of 760 pk en zelfs 1.064 Nm koppel. In de stad zal het handig zijn dat de Escalade mee- en tegensturende achterwielen heeft.

Gewicht van ten minste vier ton

Een 204 kWh-accu is loodzwaar, dus begrijpen we best dat Cadillac het gewicht van de IQL liever niet vermeldt. Kunnen we er een slag naar slaan? Zeker, want de onderhuids deels gelijke GMC Hummer EV legt meer dan 4.100 kilo in de schaal, dus zal dat bij de Cadillac zeker niet minder zijn.