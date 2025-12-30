Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD wil Toyota omverwerpen: ‘Niet alle bekende merken gaan dit overleven’

Het is nog even wachten op de definitieve cijfers, maar het heeft er alle schijn van dat BYD zich dit jaar de grootste verkoper van elektrische auto’s mag noemen. De opmars van Chinese auto’s zet in 2026 onverminderd voort. De vraag is of alle traditionele automerken dit gaan overleven.

Autovisie-redacteur Coen Grutters nam plaats aan de desk van De Telegraaf, waarin hij toelichting gaf over de snel veranderende marktverhoudingen.

BYD als grootste verkoper elektrische auto’s

BYD lijkt Tesla in 2025 voorbij te zijn gegaan. Een belangrijke mijlpaal. Maar daar blijft het niet bij. Autovisie-testredacteur bezocht recent de nieuwe megafabriek die het Chinese concern in no-time uit de grond heeft gestampt. Daar werd snel duidelijk dat BYD ernaar streeft de allergrootste te worden. Om dat doel te halen, zal het ook Toyota en Volkswagen voorbij moeten. Niet ondenkbaar, al ondervindt BYD hinder van de felle onderlinge concurrentie in China.

In Nederland vallen de verkoopcijfers van Chinese merken op het eerste oog tegen. Kijken we naar de eerste drie kwartalen van dit jaar, dan valt op dat van de circa 270.000 verkochte auto’s nog geen 4 procent van Chinese komaf was. Toch hebben ook veel modellen van traditionele merken Chinese tech aan boord. Sommige auto’s, zoals de nieuwe Mazda 6e, zijn onderhuids zelfs volledig Chinees.

Opmars Chinese auto’s zet voort in 2026

De verwachting is dat het marktaandeel van Chinese merken de komende jaren verder toeneemt. Nog geregeld komen er nieuwe merken en modellen bij, dat zal in 2026 niet anders zijn. Zo wil BYD binnenkort zijn luxemerken Denza en BYD op de Europese markt introduceren. Niet alleen dat, fabrikanten zoals BYD, Xpeng en Leapmotor halen zelfs de productie naar Europa en hopen zo eventuele heffingen voor te zijn.

Vooralsnog varen vooral Leapmotor (dat samenwerkt met Stellantis) en MG een duidelijke budgetkoers. Maar vrijwel elke Chinese auto biedt hier veel value for money. Bovendien is China inmiddels leidend als het op EV-techniek aankomt.

Het is meer dan terecht dat Europese fabrikanten en beleidsmakers zich zorgen maken over de vloedgolf aan Chinese merken die op de gevestigde orde inbeukt. Het bestaansrecht van de traditionele merken zal de komende jaren flink op de proef worden gesteld.

Come-back van Europese automerken

Toch zitten Europese fabrikanten niet stil. Volkswagen komt binnenkort met een soort elektrische Polo met redelijke standaarduitrusting die je voor minder dan 25.000 euro koopt. Daarnaast gooide BMW recent hoge ogen met zijn iX3 Neue Klasse en maakte Mercedes-Benz indruk met zijn elektrische CLA.

Ook in dat hogere segment vechten Chinese premiummerken mee met bijvoorbeeld Zeekr en deze bizarre M-Hero. Qua kwaliteitsbeleving doen ze niet onder voor de BMW’s, Mercedessen en Audi’s van deze wereld. Waar het Chinese auto’s echter aan ontbreekt, is merkhistorie. Dat is zeker in het topsegment nog van groot belang.