BYD opent met Racco aanval op Japanse markt

Chinese auto’s komen niet enkel naar Europa, ook in Japan proberen ze marktaandeel te veroveren. Ditmaal laat BYD een eigen Kei-car zien genaamd de Racco.

Je zou denken dat ze in Japan voldoende automerken hebben om uit te kiezen, maar toch denkt BYD een stukje van de markt te kunnen veroveren. Sterker nog, het ontwikkelt een eigen auto voor het land.

BYD Racco

In Japan krijg je op sommige auto’s belasting- en parkeervoordelen. Deze Kei-cars moeten voldoen aan bepaalde maximale afmetingen en mogen maximaal 64 pk leveren. Om de ruimte toch goed te benutten zijn Kei-cars vaak erg vierkant.

De BYD Racco ziet er dus uit als een typische Kei-car, maar komt uit China. Hij is 3,4 meter lang, zo’n 1,5 meter breed en 1,80 meter hoog. De BYD is volledig elektrisch en beschikt over een 20 kWh-accupakket. De range is in de stad zo’n 180 kilometer. Over verdere specificaties is nog niets bekend.

De BYD Racco wordt in de zomer van 2026 al uitgeleverd in Japan en het is nog onduidelijk of de auto ook op andere markten wordt verkocht. Het is in ieder geval opvallend dat de Chinese fabrikant een model ontwikkelt dat specifiek gefocust is op één markt.