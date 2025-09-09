Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD met 1.350 kilometer range moet Nederland veroveren

In de BYD-hoek op de IAA in München gaat veel aandacht naar de nieuwe BYD Seal 6 DM-i Touring. Wie een beetje bekend is met de naamvoering van het Chinese concern, weet dat DM-i duidt op een plug-in hybride aandrijflijn. Zodoende haalt deze stationwagen een actieradius van zo’n 1.350 kilometer.

Hoewel de laatste jaren vooral SUV’s en crossovers erg in trek zijn, doet ook de immer praktische stationwagen het vrij goed in Europa. Zodoende komen er langzaamaan ook meer Chinese stationwagens op de markt. De nieuwe BYD Seal 6 DM-i Touring is daar een voorbeeld van.

BYD Seal 6 DM-i als tweede plug-in hybride

Het is niet de eerste PHEV van het merk die hier rondrijdt. Je kunt bij BYD immers al aankloppen voor een Seal U DM-i, die eveneens een verbrandingsmotor aan boord heeft. De Seal 6 DM-i komt zowel in sedan- als stationwagenvorm het hybride-aanbod versterken.

BYD spreekt over ‘super hybrids’. Voorin ligt een 1,5-liter viercilinder, maar die drijft nooit rechtstreeks de wielen aan. Het is een elektromotor die voor de aandrijving zorgt. Die put zijn energie uit een accu aan boord. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft die een capaciteit van 10 kWh of zelfs 19 kWh.

Het volledig elektrische bereik is zo’n 100 kilometer. In Nederland koop je inmiddels ook Chinese hybrides met een nog véél grotere EV-range. Is de accu van je Seal 6 DM-i bijna leeg, dan springt de brandstofmotor bij om de batterij weer op te laden.

Praktische stationwagen

Het is geen snelheidsmonster, zoals sommige modellen uit China dat wel zijn. Het vermogen ligt rond de 200 pk en over de 0 tot 100-sprint doet de BYD Seal 6 DM-i een bescheiden 8,5 seconden.

Het interieur van de Seal 6. (Afbeelding: Autovisie) De BYD Seal 6 DM-i Touring heeft een praktische kofferbak. (Afbeelding: Autovisie)

Het interieur van de Seal 6. (Afbeelding: Autovisie) De BYD Seal 6 DM-i Touring heeft een praktische kofferbak. (Afbeelding: Autovisie)

Daar gaat het bij een dergelijke stationwagen natuurlijk niet om. Van belang is zijn praktische inzetbaarheid. Met een lengte van 4,84 meter is de Seal 6 DM-i Touring qua formaat te vergelijken met de Audi A5 Avant. De kofferbak is met 675 liter een stuk groter. Klap de tweede zitrij plat en je hebt 1.535 liter aan ruimte tot je beschikking.

De kans op succes voor BYD’s nieuwe stationwagen is sterk afhankelijk van de prijs. Die is op dit moment nog niet bekend. Houd daarvoor Autovisie in de gaten en abonneer je op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.