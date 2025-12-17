BYD legt ineens een brandstofmotor in betaalbare hatchback: ‘Eerste Chinese auto die specifiek voor Europa is gebouwd’
De brandstofmotor wordt in Europa langer in stand gehouden en dus blijven plug-in hybrides ongetwijfeld langere tijd aantrekkelijk. Dat ziet ook BYD dat na de Seal U, Seal 6 en Atto 2 ook een hybride-aandrijflijn in een betaalbare hatchback gaat leggen.
Hoewel het totaalverbod op de brandstofmotor van 2035 is afgeschoten, zegt dit niet dat we nog allemaal met benzinemotoren blijven rondrijden. De geplande CO2-reductie na 2035 bedraagt niet meer 100 procent, maar 90 procent.
BYD Dolphin G plug-in hybride
Dit betekent dat veel nieuwe auto’s nog altijd elektrisch zullen zijn, maar dat er ook meer ruimte is voor plug-in hybrides. BYD speelde hier dus al op in door nieuwe auto’s met de DM-i-aandrijflijn ook naar Europa te halen, maar nu gaat het specifiek een model voor ons continent ontwikkelen. Dit meldt het Britse Autocar na een gesprek met vicepresident Stella Li.
De auto gaat naar verluidt de naam Dolphin G heten en is dus een gebruikelijke Dolphin met een elektro- en brandstofmotor. Het zou logisch zijn als de BYD Atto 2-aandrijflijn voor dit model gebruikt wordt. Deze beschikt over een 7,8 of 18 kWh-accupakket die samenwerkt met een 1,5-liter viercilinder.
Specifiek voor Europa
Opvallend is dat de vicepresident van het merk aangeeft deze auto specifiek voor Europa te bouwen. Naar dit soort plug-in hybride hatchbacks is volgens BYD in China geen vraag.
Rijtest BYD Seal 6 DM-i
De BYD Seal 6 DM-i heeft een soortgelijke aandrijflijn. In onderstaande video zie je wat we van die auto vinden.
