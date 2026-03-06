Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD laadt elektrische auto in 5 minuten op met 1.500 kW: sneller kun je niet tanken

In China is een ware snellaadstrijd aan de gang. Autofabrikanten willen allemaal zo snel mogelijk energie in een accupakket kunnen pompen. BYD laat nu een systeem zien dat met 1.500 kW een accu in 5 minuten tot 80 procent oplaadt.

BYD is dus niet de enige die bezig is met dit soort laadsnelheden. Zo werkt Zeekr aan een 1,2 MW-lader en mengt ook Huawei zich in de strijd. Het verschil met BYD is dat zij nu al aan het testen zijn met de supersnelle lader en ze een geschikt platform hebben.

1.500 kW-lader van BYD

Met alleen een snellader ben je er niet. Ook de auto moet 1.500 kW kunnen verdragen. Naar verluidt kan het 1.000 volt-boordnet van BYD tot 1.500 ampère aan en dus zou het laadvermogen op zo’n 1.500 kWh uitkomen. Hierdoor sta je geen 20 of 30 minuten meer aan een laadpaal, maar laadt een accu van 10 naar 80 procent in zo’n vijf minuten.

Een auto die over dit nieuwe 1.000 volt-boordnet gaat beschikken, is de Denza Z9 GT. Of hij dit ook in Europa krijgt, is nog maar de vraag. Daarbij zijn er nu nog geen laders die zoveel vermogen kunnen leveren. Overigens heeft zo’n 1.000 volt-systeem nog andere voordelen.