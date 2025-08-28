Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD geeft Tesla ervan langs! Verkoopt in Europa 251 procent meer auto’s

Bij Tesla gaan inmiddels alle alarmbellen af, want juli was de zevende maand op rij dat het Amerikaanse merk in Europa minder auto’s registreerde. Het contrast met het Chinese BYD kan bijna niet groter, want dat laat juist spectaculaire groeicijfers zien.

In juli zette BYD 9.698 auto’s op kenteken en dat zijn er drie keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Bij Tesla ging het aantal registraties juist hard onderuit, met 42 procent naar slechts 6.600. En het verschil is nog groter als we naar de eerste zeven maanden kijken. Daarin liet BYD een stijging van 251 procent zien naar 58.434 registraties en Tesla een daling van 43 procent naar 77.446 registraties.

BYD grootste EV-fabrikant ter wereld

Tesla is in Europa dus nog steeds groter dan BYD, maar wereldwijd al een tijdje niet meer. In 2024 produceerde de Chinese autoreus 1,78 miljoen elektrische voertuigen en nam daarmee de titel ‘grootste EV-fabrikant ter wereld’ over van Tesla, dat op 1,77 miljoen bleef steken.

In Europa nog een kleine speler

Nou is BYD in Europa overigens nog een kleine speler. Met ruim 58.000 registraties tot en met juli komt het niet eens in de buurt van de gevestigde merken, zoals Volkswagen (738.878), Toyota (496.009), Skoda (423.138) en Renault (400.802).

Net als andere Chinese merken heeft BYD last van Europese importheffingen op elektrische auto’s uit China, al lijkt het bedrijf daar een slimmigheidje op te hebben gevonden: auto’s vanuit Thailand naar Europa verschepen.

Hoe BYD het in Nederland doet

In Nederland lijkt de groei er vooralsnog een beetje uit. BYD kwam in juli uit op 300 registraties, tegenover 313 in dezelfde maand vorig jaar. Over de eerste zeven maanden ging het merk van 1.506 in 2024 naar 2.056 nu. Tesla daarentegen maakte in dezelfde periode een flinke smak, van ruim 14.500 auto’s vorig jaar naar 7.324 in de afgelopen maanden.

Meerdere problemen voor Tesla

Dat komt deels door het feit dat de Model Y, het populairste model van het merk, recent een facelift heeft gehad, waarna de leveringen weer op gang moesten komen.

In het nadeel van Tesla is bovendien dat het in Europa maar vier modellen levert, waarvan de Model S en X nauwelijks nog kopers en leaserijders trekken. Ter vergelijking: BYD heeft er negen, waaronder ook een paar plug-in hybrides. De meest betaalbare BYD’s zijn de Dolphin Surf en Atto 2, met een vanafprijs van respectievelijk 22.990 en 31.690 euro. Een Tesla Model 3 kost minstens 39.990 euro.

Daarbij is het leveringsprogramma van Tesla relatief oud (het jongste model, de Model Y, is nu vijf jaar op de markt) en had de fabrikant jaren geleden het voordeel dat er nog weinig concurrentie was op de markt voor elektrische auto’s. Dat is er nu wél.

Een bijkomend probleem is dat Tesla en topman Elon Musk nauw met elkaar verbonden zijn. En die laatste heeft er recent van alles aan gedaan om het imago van zijn bedrijf om zeep te helpen. Zijn officieuze rol in de regering van Donald Trump en zijn openlijke steun voor de Duitse extreemrechtse partij AfD hebben bij veel progressieve kopers kwaad bloed gezet.