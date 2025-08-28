Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Bugatti Zuigon’ – Dit stofzuigermerk wil snelste auto ter wereld bouwen

Is dit een grap? Nee, een Chinese stofzuigerfabrikant heeft deze week officieel bekendgemaakt in 2027 met een elektrische Bugatti Chiron-concurrent te zullen komen. En die zal worden aangedreven door … hoe kan het ook anders … een stofzuigermotor.

“Het luxedeel van de automarkt mist een echt intelligent, elektrisch hypercarmerk”, schrijft het Chinese bedrijf Dreame Technology in een verklaring. Ze hebben daar waarschijnlijk het nieuws gemist dat rijke liefhebbers nou niet bepaald in de rij staan voor elektrische supersportwagens, maar vooruit…

Bugatti-concurrent met stofzuigermotor

De stofzuigerfabrikant is in ieder geval van plan om het ‘gat’ in de markt te vullen met een auto die in 2027 onthuld gaat worden. Dreame zou daarvoor al een team van zo’n duizend experts hebben samengesteld en niet alleen uit de autosector.

De stofzuigers van Dreame zijn erg geavanceerd (en prijzig), met in enkele modellen een motortje dat maximaal 200.000 toeren per minuut kan draaien. Precies die techniek wil het bedrijf ook toepassen in zijn aankomende, nog naamloze hypercar.

Dyson hield het al snel voor gezien

Overigens is Dreame niet de eerste stofzuigermaker met autoambities. Het Engelse Dyson heeft zelfs een studiemodel laten zien, maar liep uiteindelijk tegen de torenhoge kosten aan en zette een streep door het project.

Mogelijk kijkt Dreame met jaloezie naar landgenoot Xiaomi, dat groot is geworden met smartphones en nu ook succesvol is op de Chinese automarkt. Al hebben de mannen en vrouwen achter de stofzuigers duidelijk andere ambities, want een Bugatti-achtige supersportwagen ontwikkelen is niet niks. En ook zeker geen garantie op succes.