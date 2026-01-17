Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti-topman leert eigenwijze YouTubers de les: “Dit is gevaarlijk”

The saga continues… Een steenrijke influencer crashte zijn Bugatti Chiron, maar weigert hem door de fabrikant te laten repareren. Hij wil het per se zelf (laten) doen. Dat lijkt topman Mate Rimac een onwijs slecht plan.

Hoe zat het ook alweer? Het begon bij de Amerikaanse Alex Gonzalez die zijn Bugatti Chiron Pur Sport aan puin reed. Bugatti houdt graag de controle over hoe zo’n auto wordt opgeknapt en dus wil het hypercarmerk de beschadigde Chiron zelf repareren.

Bugatti weigert onderdelen te leveren

Gonzalez wil het echter eigenhandig doen. Nou ja, láten doen. Daarvoor heeft hij YouTuber Mat Armstrong gevraagd, die faam heeft geboekt met het repareren van decadente wagens. Maar makkelijk wordt dat niet. Bugatti heeft deze exacte Chiron Pur Sport immers op een zwarte lijst geplaatst, waardoor geen enkel onderdeel meer aan die auto wordt verstrekt.

Dat maakt het repareren bijzonder lastig. Toch laten de YouTubers zich niet zomaar uit het veld slaan en ze hebben aangekondigd alle benodigde onderdelen zelf te zullen maken, al dan niet met behulp van een 3D-printer.

Reparatie vereist speciale kennis en apparatuur

Daarbij hebben ze wel gevraagd of Bugatti niet alsnog een helpende hand wil bieden. Maar die hoeven ze niet te verwachten. “We kunnen dit niet steunen, want het is gewoon niet veilig”, legt topman Mate Rimac uit in een Instagram-video over deze situatie.

Om alle schade goed te herstellen, moet bijvoorbeeld het achterste subframe los komen van de monocoque. “Dat kan simpelweg niet in een gewone garage”, vertelt Rimac. “Er zijn maar een paar plekken op aarde met de juiste apparatuur en kennis om zo’n klus uit te voeren.”

Ook onderstreept Mate Rimac dat 3D-printen niet de oplossing is. “Ik houd me al vijftien jaar bezig met 3D-printen en bij Bugatti zijn we pioniers op dat vlak.” Dingen die je wél kunt printen, kosten volgens de topman miljoenen om te ontwikkelen. Andere onderdelen zoals koplampunits zijn überhaupt niet te printen.

Gevaarlijk volgens Mate Rimac

Tegelijkertijd kleeft aan het werk van deze thuissleutelaars ook een serieus risico. Armstrong zoekt vaak naar onderdeelnummers die overeenkomen met die van andere fabrikanten waarbij de prijzen lager liggen. “Maar alleen omdat een airbagunit op dezelfde montageplek past, betekent niet dat hij ook op dezelfde wijze functioneert”, waarschuwt Rimac.

“Bovendien wordt het leer op onze dashboards aan de binnenkant op tactische plekken verzwakt, zodat het op de juiste manier openscheurt”, legt hij vervolgens uit, terwijl hij een voorbeeld toont van de airbagwerking in de nieuwe Tourbillon. Als iemand een dashboard bekleed zonder daar rekening mee te houden, kan dat voor linke situaties zorgen. “En ook wij als groot bedrijf lopen nog tegen problemen aan. Het is dus gewoon niet verstandig dit soort dingen zelf te proberen.”

‘Ze willen clicks scoren’

“Wij hebben ze een goed aanbod gedaan om de auto vakkundig te laten repareren, maar dat hebben ze geweigerd. Ze willen het zelf doen om clicks te scoren met hun reparatie.” Hij pleit er nog steeds voor de reparatie uit te laten voeren door Bugatti in een eigen faciliteit met opgeleid personeel. “Niks ten nadele aan Mat Armstrong”, voegt hij eraan toe. “Hij doet goede dingen en maakt leuke video’s. Ik kijk ze zelf ook.”