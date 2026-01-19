Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti-CEO: ‘Onze onderdelen zijn niet zó duur, koplamp kost maar 25.000 euro’

Er is veel gezegd en geschreven over de buitensporig hoge onderdeelprijzen van Bugatti. Maar daar klopt niets van, zo zegt topman Mate Rimac.

Op Instagram liet de CEO van zich horen. Hij nam een video op naar aanleiding van een stel eigenwijze YouTubers die per se eigenhandig een gecrashte Chiron willen repareren. Volgens Bugatti een onmogelijke taak.

Geruchten over prijzige Bugatti-onderdelen

In de video nam Mate Rimac ook de tijd om enkele onwaarheden uit de weg ruimen. Een ingewijde zou YouTuber Mat Armstrong hebben verteld over de krankzinnige bedragen van Bugatti-onderdelen, maar volgens Rimac kloppen die niet.

Naar verluidt zou een nieuwe motorkap zo’n 50.000 euro kosten, terwijl voor een nieuwe hoefijzergrille zelfs 80.000 euro moet worden neergeteld. Oef!

25.000 euro per koplamp

“Op het internet gaan allerlei verhalen in de rondte over torenhoge onderdeelprijzen van Bugatti”, vertelt Rimac. Zo zouden twee koplampen 150.000 euro kosten. Niet ondenkbaar, want er staat zelfs een set voor die prijs te koop op Ebay. Maar volgens de Bugatti-topman is dat nonsens. “De koplampen van een Chiron kosten 25.000 euro per stuk.”

Dat die prijs nog altijd niet bepaald goedkoop te noemen is, snapt Mate Rimac zelf ook wel. “Ja, dat is nog steeds superduur”, geeft hij toe. “Maar het ontwikkelen van koplampen voor een high-end auto zoals deze, kost tientallen miljoenen.” Die kosten moeten verdeeld worden over het aantal auto’s dat je bouwt. In het geval van Bugatti zijn dat er weinig. “Het is gewoon een rekensom.”

Gratis onderhoud

“Ja, Bugatti’s zijn duur”, vertelt Rimac. “Maar de onderhoudskosten zijn niet zo extreem als wordt gedacht. We willen immers dat deze auto’s ook over vijftig of honderd jaar nog bestaan.” Bij de Veyron waren veel onderdelen (zoals de speciale wielen en banden) nog extreem prijzig, maar door technologische vooruitgang zouden de huidige onderdeelprijzen niet meer zó duur zijn.

“Bovendien komt de Chiron met vier jaar garantie én gratis onderhoud tijdens diezelfde periode”, voegt hij eraan toe. Zo zou de cost of ownership enigszins beperkt moeten blijven. Daarna kan het plots erg prijzig worden.