Deel dit: Share App Mail Tweet

Britse technici maken einde aan elektromotor zoals we hem kennen

De focus op ontwikkeling bij elektrische auto’s lijkt met name op accu’s te liggen, maar ook fabrikanten van elektromotoren staan niet stil. Zo komt het Britse bedrijf Yasa met een elektromotor die extreem veel vermogen per kilo levert.

Yasa is eigendom van Mercedes-Benz en heeft zich gespecialiseerd in elektromotoren. Niet enkel voor auto’s, maar ook voor industriële toepassingen.

Nieuwe elektromotor

Yasa is bepaald geen nieuwe speler in de auto-industrie. Zo ontwikkelden ze al de Radial Flux-elektromotor voor de McLaren Artura. Hoe de aandrijflijn van die auto werkt, legt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video uit.

De nieuwe motor van Yasa is wat betreft techniek vergelijkbaar met de Flux-motor van de McLaren. Echter, de nieuwe krachtbron levert veel meer vermogen per kilogram.

Veel krachtiger dan gebruikelijke elektromotor

Volgens de Britse fabrikant heeft de motor 738 pk met een gewicht van 13,1 kilogram. Dit betekent dat hij per kilogram 56 pk levert. Gebruikelijk leveren e-motoren zo’n 20 pk per kilogram, een enorme vooruitgang dus. Hoe deze toename exact bereikt is, communiceert de fabrikant nog niet.

De motor die ze laten zien is nog een prototype, maar werkt dus al echt. Daarbij worden er bij de productie van deze supermotor minder schaarse materialen gebruikt. Zodra de motor is goedgekeurd, kunnen de Britten tot wel 50.000 exemplaren per jaar bouwen.

Voor het eerst in een AMG?

Welke auto er als eerste zal rondrijden met de nieuwe elektromotor, is nog onduidelijk. Het zal echter niemand verbazen als we de techniek voor het eerst terugzien in de Mercedes-AMG GT XX.