Britse overheid pompt ruim 400 miljoen euro in batterijfabriek: genoeg accu’s voor 100.000 Jaguars en Land Rovers per jaar
De Britse overheid heeft besloten om 380 miljoen pond (436 miljoen euro) te investeren in een nieuwe batterijfabriek. Daar moeten jaarlijks zo’n 100.000 accupakketten geproduceerd worden. Met deze stap wil het land de eigen auto-industrie toekomstbestendig maken.
De fabriek wordt momenteel gebouwd in het Britse Somerset door Agratas, een dochteronderneming van Tata, net als Jaguar Land Rover (JLR). Na voltooiing wordt dit de grootste batterijfabriek van het Verenigd Koninkrijk.
100.000 accupakketten voor Jaguars en Land Rovers
Uiteindelijk moet de fabriek een productiecapaciteit van 40 GWh per jaar halen, goed voor ongeveer 100.000 accupakketten voor Jaguars en Land Rovers. In tijden van geopolitieke spanningen biedt een grote fabriek in eigen land meer zekerheid. Daarnaast levert het project naar verwachting tienduizenden banen op.
De Britse overheid benadrukt hiermee hoe belangrijk zij het vindt om de auto-industrie in stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst. Overigens vormen de honderden miljoenen slechts een klein deel van de totale investering: de kosten van de fabriek worden geschat op zo’n 4 tot 6 miljard euro.
Nieuwe Skoda-uitvinding voorkomt ongelukken: fietsbel werkt zelfs door koptelefoons heen
Het bouwproject kampt momenteel met vertragingen en oplopende kosten. Naar verluidt zal de accufabriek pas in 2027 de deuren openen.
- Deze GT heeft sierlijke lijnen en een dikke V8 en koop je vanaf 7.000 euro
- Plastic fantastic! Jaguar grijpt terug op jaren zeventig voor nieuwe, elektrische 'Type 00'
- De designer van deze auto baalde dat hij deze SUV moest tekenen | Sjoerds Weetjes 493
- Controversiële nieuwe Jaguar komt mogelijk tóch met brandstofmotor, maar dat is niet per se goed nieuws
-
Hack bij Britse autofabrikant kost miljarden euro’s
-
Dallara MPS is krankzinnige straatlegale raceauto: het enige exemplaar kan nu van jou zijn
-
Nieuwe Skoda-uitvinding voorkomt ongelukken: fietsbel werkt zelfs door koptelefoons heen
-
Duik in de prijslijst: dit kost de Kia EV2 in Nederland
-
Deze Mercedes is wederom voorbestemd om de bestverkochte auto in z’n soort te worden
-
Duurtest Leapmotor B10: waarom het in de nacht een veel fijnere auto is
-
BYD gaat samenwerking aan met KFC: waarom jij in 9 minuten een hele bucket leeg moet eten
-
Deze auto is Occasion van het Jaar 2026
-
Russisch automerk keert terug met nieuwe modellen: dit zijn de Volga C50 en K50
-
Beyond rebel? Nee, joh! De nieuwe, elektrische Cupra Raval is zo gewoon als een bruine boon
-
Moderne slavernij? Chinese fabrikant BYD in Hongarije beschuldigd van uitbuiting personeel
-
Lewis Hamilton drift door Japan met Ferrari F40 en ‘onthult’ relatie met Kim Kardashian