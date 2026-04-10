Britse overheid pompt ruim 400 miljoen euro in batterijfabriek: genoeg accu’s voor 100.000 Jaguars en Land Rovers per jaar

De Britse overheid heeft besloten om 380 miljoen pond (436 miljoen euro) te investeren in een nieuwe batterijfabriek. Daar moeten jaarlijks zo’n 100.000 accupakketten geproduceerd worden. Met deze stap wil het land de eigen auto-industrie toekomstbestendig maken.

De fabriek wordt momenteel gebouwd in het Britse Somerset door Agratas, een dochteronderneming van Tata, net als Jaguar Land Rover (JLR). Na voltooiing wordt dit de grootste batterijfabriek van het Verenigd Koninkrijk.

100.000 accupakketten voor Jaguars en Land Rovers

Uiteindelijk moet de fabriek een productiecapaciteit van 40 GWh per jaar halen, goed voor ongeveer 100.000 accupakketten voor Jaguars en Land Rovers. In tijden van geopolitieke spanningen biedt een grote fabriek in eigen land meer zekerheid. Daarnaast levert het project naar verwachting tienduizenden banen op.

De Britse overheid benadrukt hiermee hoe belangrijk zij het vindt om de auto-industrie in stand te houden en klaar te stomen voor de toekomst. Overigens vormen de honderden miljoenen slechts een klein deel van de totale investering: de kosten van de fabriek worden geschat op zo’n 4 tot 6 miljard euro.

Het bouwproject kampt momenteel met vertragingen en oplopende kosten. Naar verluidt zal de accufabriek pas in 2027 de deuren openen. Wil je weten hoe zo’n batterijfabriek eruit ziet? Recent namen we een kijkje in de grootste ter wereld.