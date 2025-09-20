Deel dit: Share App Mail Tweet

Brit bouwt krankzinnige Hayabusa-motor in 600 euro-Peugeot 106

De Peugeot 106 is en prima basis voor en leuke, lichte, compacte eerste raceauto. Toch heeft de Fransoos ook een nadeel: zijn vermogen. Daarom legde de Brit Brad Holmes een Hayabusa-motor in zijn Peugeot van 600 euro.

Ongetwijfeld had hij voor het geld van dit bouwwerk ook een snelle 106 kunnen kopen met bijvoorbeeld de 1.6 of 1.3. Maar Brad koos voor een krachtigere 1300cc.

De Hayabusa in Peugeot 106 van 600 euro

De Brit heeft de legendarische motor van een Suzuki GSX1300R Hayabusa in de kleine hatchback gebouwd. Jawel, de aandrijflijn van een motorfiets. De krachtbron lag in de snelste productiemotor ter wereld waarmee topsnelheden van meer dan 300 km/h worden gehaald.

De vier-in-lijn met 4 kleppen per cilinder levert zonder aanpassingen zo’n 173 pk en 135 Nm aan koppel. Het maximale vermogen wordt pas geleverd bij 9.500 toeren per minuut en de toerenbegrenzer grijpt pas rond de 12.000 tpm in.

De Britse techneut heeft de sequentiële versnellingbak van de Hayabusa-motorfiets behouden en klein monster op wielen gemaakt. In de video’s lijkt het allemaal vrij eenvoudig. Hij maakt een tandwiel aan de aandrijfassen en verbindt dit tandwiel met een ketting aan de motor. Echter, de motor moet ook vastgezet worden in de motorruimte van de Peugeot 106, de brandstoftoevoer moet goed geregeld zijn en de koeling van het motorblok moet worden aangepast.

Verder haalt de youtuber het interieur leeg, plaatst hij een sportstuur en -stoelen en krijgt de auto een onderstelupgrade. De motor maakt zoveel herrie dat hij tijdens zijn testritten gehoorbescherming in heeft. Overigens gaat er in het begin tijdens de ritten nog wel eens wat fout.

Allemaal in de achtertuin gebouwd

Uiteindelijk heeft de Brit vijf maanden gedaan over het bouwen van de Peugeot 106 met Hayabusa en dat allemaal gewoon in zijn achtertuin. De auto rijdt nu probleemloos en is ongetwijfeld een ultiem circuitwapen. Heb je die tijd niet? We gingen op zoek naar een betaalbare circuitauto waarmee je de straat op mag.