Deel dit: Share App Mail Tweet

Brazilië bouwt snelweg voor klimaattop… en kapt daarvoor regenwoud

Hebben de grote klimaatconferenties van de Verenigde Naties nut? Daar kunnen we een boompje over opzetten, maar eerst gaan we het hebben over boompjes die gekapt worden. Want de COP30-klimaattop wordt in Brazilië gehouden, waar ze voor de conferentie een snelweg aanleggen… dwars door het regenwoud.

Zijn klimaatconferenties belangrijk? In de basis natuurlijk wel, al worden de COP-conferenties regelmatig afgesloten met zodanig verwaterde slotverklaringen dat ze bijkans nutteloos zijn. Ook is het wat vreemd dat er vorig jaar 1.773 lobbyisten van de olie-, gas- en kolenindustrie werden toegelaten.

Met het vliegtuig naar Brazilië voor klimaattop

Ook kun je wat vinden van de vijftigduizend delegatieleden die eind dit jaar dus met het vliegtuig naar Brazilië afreizen. Kunnen ze de COP30-klimaattop bij wijze van spreken niet gewoon via Teams doen? Of in een virtuele omgeving?

Snelweg er snel doorheen gedrukt

COP30 is nu al controversieel, omdat de regering er een vierbaans snelweg van 13 kilometer lang voor aanlegt, dwars door het regenwoud. Nou liggen de plannen voor die snelweg er al sinds 2012, maar ze zijn nooit uitgevoerd, onder meer vanwege de impact op de natuur.

Nu de klimaattop in Brazilië eraan komt, is de weg er snel doorheen gedrukt. Volgens de lokale autoriteiten, zo meldt de BBC, wordt de weg een ‘duurzame snelweg’. Daarmee wordt bedoeld dat er wildwissels komen, verlichting op zonne-energie en fietspaden.

Cruiseterminal en vliegveld uitgebreid

De nieuwe snelweg is niet het enige opmerkelijke aan de voorbereidingen voor COP30-klimaattop. In Belém – dat in het noorden van Brazilië ligt, aan de monding van de Amazone-rivier – lopen op dit moment zo’n dertig andere infrastructuurprojecten om de stad klaar te maken voor het enorme evenement.

Opvallend is dat de cruiseterminal wordt uitgebreid, zodat er meer cruiseschepen kunnen aanmeren. Ook worden er allerlei nieuwe hotels gebouwd en investeert de gemeente 75 miljoen euro in het vliegveld, dat van zeven miljoen passagiers per jaar naar veertien miljoen moet gaan.