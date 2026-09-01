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Brandstof is zó duur dat Nederlanders besparen op boodschappen en minder kunnen sparen

Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de hoge brandstofprijzen invloed hebben op hun financiële situatie, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB. Ze sparen minder, gaan minder uit eten en proberen in de supermarkt op de kleintjes te letten.

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De ANWB heeft sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten drie metingen uitgevoerd onder zo’n duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder die beschikken over een brandstofauto of hybride. Bijna een kwart zegt dat de dure brandstof veel invloed heeft op hun financiële situatie en ruim de helft geeft aan een lichte invloed te merken.

Besparen op vakantie en dagjes weg

Van die automobilisten zegt 56 procent minder te sparen, 43 procent minder vaak uit eten te gaan, 40 procent te besparen op vakantie en dagjes weg, en 30 procent beter op te letten bij het boodschappen doen.

‘Auto is geen luxe, maar noodzaak’

Uit registratiecijfers van de Bovag en Rai Vereniging blijkt dat momenteel ruim 47 procent van de nieuwe auto’s volledig elektrisch is. Dat zijn echter vooral zakelijke auto’s. Van de particulieren rijdt nog maar 8 procent in een EV, meldt de ANWB, dus heeft de brandstofprijs invloed op een grote groep mensen.

‘Voor veel mensen is een auto geen luxe, maar een noodzaak’, schrijft de organisatie in een verklaring. ‘Behoud van de huidige korting op accijns kan de kortetermijngevolgen van stijgende brandstofprijzen beperken. Zodra de accijnskorting verdwijnt zal er minimaal 21 cent per liter bovenop komen.’

Structurele oplossing brandstofprijzen

Er is daarom een structurele oplossing nodig, vindt de ANWB. ‘Aan de ene kant zit die in het stimuleren van de overstap naar elektrisch rijden. Maar voor de grote groep die nog in een auto op brandstof rijdt, zijn ook maatregelen nodig. Nederland is binnen Europa koploper als het gaat om brandstofaccijnzen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Nederlandse overheid de accijnzen jaarlijks indexeert.’

De ANWB vindt dat die indexering moet stoppen. ‘We zitten midden in een transitie naar elektrisch rijden, maar voorlopig rijdt het merendeel van de auto’s nog op benzine of diesel. De extra lastenverzwaring maakt autorijden onnodig duur en zet de betaalbaarheid van mobiliteit onder druk.’

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