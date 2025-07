Deel dit: Share App Mail Tweet

Brandblusser in auto: deze moet je hebben

In sommige landen is het verplicht om brandblusser bij je te hebben in je auto, terwijl dat in Nederland niet hoeft. Toch is het verstandig om het wel te doen.

Er zijn twee smaken brandblussers die geschikt zijn voor gebruik in de auto. Er zijn poederblussers en schuimblussers, maar welke je ook neemt, zorg ervoor dat hij een officiële CE-markering heeft. Bedenk verder goed welke soort blusser je in jouw auto legt, want bijvoorbeeld poederblussers kunnen bijna alle branden aan, maar ze slopen ook veel aan je auto. Het poeder bestaat uit fijngemalen zout en dat vreet componenten aan. Daarnaast gaat het fijne poeder overal zitten, waardoor elektrische onderdelen kortsluiting kunnen krijgen.

Schuimblusser minder schade maar ook minder krachtig

Een schuimblusser veroorzaakt daarentegen niet zoveel extra schade, maar blust dan weer geen categorie C-branden. Dit zijn branden waar geen vaste materie of vloeistof, maar wel gas aan het branden is. Denk bijvoorbeeld aan benzine. Voor een EV-brand heb je er eentje nodig met de markering NTA 8133, deze kunnen namelijk branden in lithium-ion batterijen blussen.

Specificaties en onderhoud brandblusser

De ANWB stelt dat een brandblusser van 1 tot 2 kilogram meestal voldoende is voor een brandstofauto, die koop je al voor 20 euro. Deze zijn compact genoeg om makkelijk op te bergen, maar groot genoeg om effectief te zijn bij een kleine brand. Als je een blusmiddel hebt uitgezocht, is het zaak deze te bevestigen. Doe dit vooral op een makkelijk bereikbare plek en bevestig hem stevig, zodat hij niet auto door rolt.

Het algemene advies voor controle: check de druk (of houdbaarheidsdatum) en algemene staat van de brandblusser. In de gebruiksaanwijzing staan soms extra tips rondom het onderhoud. Verder wordt aanbevolen om na vijf jaar de blusser te vervangen. Als de verloopdatum al is verstreken, moet de blusser vervangen of professioneel gekeurd en opnieuw gevuld worden.

Het gebruik van een brandblusser

Als jouw auto in brand staat, is het belangrijk om je hoofd koel te houden en zo snel mogelijk de brandblusser erbij te pakken. Trek daarna de veiligheidspin uit het apparaat en richt de slang of mondstuk naar de basis van het vuur. Knijp nu de hendel in om te gaan blussen en ‘veeg’ als het ware met de straal heen en weer over het vuur. Overigens zijn er meer gadgets die handig zijn om in je auto te hebben.