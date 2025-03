Deel dit: Share App Mail Tweet

Bovag: ‘Aanschafbelasting bpm moet worden afgeschaft’

De bpm is impopulair, fraudegevoelig en brengt steeds minder op, aldus de Bovag. Daarom pleit de brancheorganisatie ervoor om de aanschafbelasting uit te faseren.

Dat nieuwe auto’s in Nederland een stuk duurder zijn dan in andere Europese landen heeft vooral te maken met onze bpm (belasting van personenauto’s en motorrijwielen), die wordt geheven op basis van de CO2-uitstoot.

Op termijn levert bpm weinig op

Nieuwe auto’s stoten steeds minder CO2 (elektrische voertuigen helemaal niets), waardoor de bpm-opbrengsten historisch laag zijn, aldus de Bovag. De verwachting is dat ze zullen dalen van 3 miljard euro nu naar 500 miljoen euro in 2035.

Op termijn levert de aanschafbelasting dus weinig op, terwijl de uitvoering ervan, volgens de Bovag, veel gedoe geeft. Bij de Belastingdienst is die verspreid over verschillende afdelingen. Het grootste deel van de uitvoering (140 fte) zit bij het onderdeel Centraal Administratieve Processen.

Volgens de Bovag gaat jaarlijks tussen de 40 en 50 procent van de beschikbare personeelscapaciteit op aan het afhandelen van bezwaren en juridische procedures. In 2023 ging bijna 45 procent van de rijksbelastingzaken bij de rechtbank over de bpm.

Staat verjonging in de weg

Dat Nederland een van de oudste wagenparken van Europa heeft, komt deels door de bpm. Een nieuwe auto is hier zo duur dat maar weinig consumenten er een kunnen kopen. De aanschafbelasting remt de verjonging en dus de verduurzaamheid, vindt de Bovag.

Vanaf 2035 mogen er geen nieuwe brandstofauto’s meer worden verkocht, dus is dan het moment om de bpm af te schaffen, luidt de boodschap van de brancheorganisatie. De sturende werking ervan (het bestraffen van ‘vieze’ auto’s) is dan immers niet meer nodig.

Oproep om bpm uit te faseren

“Dit is geen pleidooi voor belastingverlaging”, zegt Peter Niesink, algemeen directeur van de Bovag, “maar een oproep om de bpm als belastinginstrument uit te faseren. De weglopende opbrengst kan tegen die tijd via andere belastingen weer naar de staatskas vloeien. Hopelijk hebben we dan een eerlijk systeem waarin we betalen voor daadwerkelijk gebruik in plaats van aanschaf en bezit.”

“Wat in elk geval niet moet gebeuren, is het budgettaire belang van de bpm kunstmatig vergroten. In Den Haag circuleren al lijstjes met een bpm-verhoging voor brandstofauto’s en zelfs voorstellen om EV’s aanzienlijk te belasten in de bpm. Dat zou de verjonging en verduurzaming van het wagenpark remmen en dit fraudegevoelige systeem in stand houden.”