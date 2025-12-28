Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse boetetunnel levert minder op dan gedacht: dit jaar heeft hij 10 miljoen euro verlies gedraaid

De inkomsten uit de Blankenburgtunnel blijken flink tegen te vallen. De tunnel, onderdeel van de nieuwe A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg, zou dit jaar ongeveer 75 miljoen euro moeten opleveren aan tol en boetes.

Dat bedrag is nu bijgesteld naar ongeveer 25 miljoen euro. Niet alleen de tolinkomsten van de tunnel vielen lager uit dan verwacht. Gelukkig waren de exploitatiekosten namelijk ook minder hoog: de overheid ging uit van 62 miljoen euro, terwijl dit in werkelijkheid op 35 miljoen euro uitkwam. Dit is dus nog steeds 10 miljoen euro meer dan de inkomsten. Dit is de eerste tunnel van Nederland met elektronische tolheffing.

Tol in de tunnel

Normaal gesproken zouden de inkomsten uit tol en boetes de aanleg van de tunnel deels terugbetalen, maar door minder verkeer en minder boetes dan voorzien blijven de inkomsten achter bij de prognoses van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De schattingen waren grotendeels gebaseerd op buitenlandse gegevens, waardoor de werkelijke situatie anders uitpakt. Door die tegenvallers is aflossen van het totale bedrag van meer dan 400 miljoen euro nog niet haalbaar.

Elektronische tolheffing Op dit moment bedraagt de tol voor een passage door de tunnel 1,45 tot 1,51 euro voor personenauto’s en 8,70 tot 9,13 euro voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens. De tolheffing werkt volledig digitaal: automatische kentekenregistratie leidt tot achteraf facturering via de RDW, met extra administratiekosten als niet op tijd betaald wordt.

Een woordvoerder van het ministerie vertelde tegen RTL Nieuws dat ze de komende jaren “een stabieler beeld” van het verkeer door de tunnel verwachten. Daarnaast geeft het ministerie aan dat reizigers nog moeten wennen aan de route. Hierdoor kunnen we de komende jaren toch misschien nog een stijging in het aantal tol betalende automobilisten verwachten.

