BMW zet archief online! Nu komen we helemaal niet meer aan werken toe

We zullen onze hoofdredacteur mailen dat er de komende week niets meer uit ons toetsenbord komt, want BMW heeft net een schatkist geopend: een digitaal archief met daarin 424 auto’s van 1929 tot vlak na de eeuwwisseling.

In die zin hoef je dus helemaal niet meer naar het BMW Museum, want alles wat je wil zien, staat online. Bij alle 424 modellen staan foto’s, een beschrijving en korte specificaties. De oudste BMW in het archief is de eerste: de 3/15 PS DA 2 uit 1929. De nieuwste is de Z4 E85, die tot 2008 is gebouwd.

BMW-archief wordt nog aangevuld

Is het archief volledig? Nee, maar BMW belooft het te zullen blijven aanvullen. Er staan bijvoorbeeld nog weinig SUV’s in. Alleen de eerste generatie X5. Ook zou het gaaf zijn als BMW prototypes en concept cars zou toevoegen.

Mini en Motorrad hebben hetzelfde

Dat de fabrikant zijn archief op zijn website zet, is niet nieuw. De motorfietsdivisie deed het bijvoorbeeld al eerder. Die online database loopt tot 2007. Ook heeft Group Classic een uitgebreid overzicht van de Mini-historie gepubliceerd.