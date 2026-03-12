BMW-topman: “50.000 mensen bestelden onze nieuwe SUV zonder erin te hebben gereden”
Met wispelturig overheidsbeleid, geopolitieke spanningen en verschillende wensen uit elk werelddeel, zijn het lastige tijden voor autobouwers. Toch denkt BMW op het juiste spoor te zitten.
Dat stelde topman Oliver Zipse vandaag tijdens de jaarconferentie van 2026. “Wij hoeven onze strategische koers niet aan te passen”, klonk het.
Nu pas volledig elektrisch platform
Die strategische koers bestaat voor een deel uit wedden op meerdere paarden. Neem de BMW 5-serie, die je zowel als diesel, benzine, hybride of volledig elektrische auto kunt bestellen. Dat allemaal op hetzelfde platform. Andere fabrikanten hebben al jaren geleden op volledig elektrische platforms ingezet.
Conclusie na 16.500 km: de BMW i5 is een goede EV én 5-serie
BMW doet dat (als we de i3 van weleer niet meerekenen) nu pas met zijn Neue Klasse-modellen. Recent verscheen de BMW iX3 die (los van zijn controversiële uiterlijk) hoge ogen gooide met zijn EV-techniek en rijeigenschappen.
BMW iX3-variant speciaal voor China
De iX3 wordt goed ontvangen, vertelt BMW trots. “De vraag is veel groter dan verwacht, zowel privé als zakelijk”, stelt Zipse. “Al meer dan 50.000 mensen hebben hem besteld, zonder er überhaupt in gereden te hebben.”
De iX3 is als eerst in Europa gelanceerd, later volgen de Verenigde Staten en China. Voor de Chinese markt heeft BMW overigens een speciale versie van de iX3 ontwikkeld op de autobeurs van Beijing zal worden onthuld.
Nieuwe motie moet redding zijn voor youngtimers: “Dit zou enorm goed nieuws zijn”
Volgende week trekt BMW het doek van een mogelijk nóg belangrijker model: de i3 Neue Klasse. Oftewel: de elektrische 3-serie.
442.000 volledig elektrische auto’s
Het zal de EV-verkopen van BMW een verdere boost geven. Vorig jaar verkocht de autobouwer wereldwijd 442.000 volledig elektrische auto’s. Dat is zo’n 18 procent van de 2,46 miljoen auto’s die het in totaal wist te slijten.
Benzine duur door oorlog Iran, maar zo tank je wél goedkoop: “Scheelt 100 euro per 1.000 kilometer”
Aan de andere kant van het Beierse spectrum vinden we BMW M, dat 213.000 auto’s verkocht. Een record! In Europa verkocht het merk overigens voor het eerst sinds de covidperiode meer dan een miljoen auto’s.
