BMW voor rechter gedaagd om 100.000 Nederlandse auto’s met sjoemelsoftware

Stichting Car Claim daagt, met steun van de Consumentenbond, BMW voor de rechter. De Beierse autobouwer zou zijn dieselmodellen met sjoemelsoftware jarenlang schoner hebben doen lijken dan ze eigenlijk zijn. Hmm, waar hebben we dat eerder gehoord?

Dieselgate liet de auto-industrie, politiek én media in 2015 op zijn grondvesten schudden. Volkswagen gebruikte in zijn dieselauto’s software die herkende wanneer een officiële emissietest werd uitgevoerd. Op die momenten werd de stikstofuitstoot kortstondig extra gereduceerd om door de keuring te komen. Diezelfde diesels bleken op straat echter veel meer schadelijke emissies uit te stoten.

100.000 Nederlandse auto’s betrokken

BMW zou zijn verwikkeld in eenzelfde emissieschandaal. Volgens Stichting Car Claim blijkt uit verschillende onderzoeken in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dat het merk zijn diesels jarenlang voorzag van ‘manipulatiesoftware’ die net als Volkswagens sjoemelsoftware tijdens officiële typekeuringstesten de emissiewaarden verlaagde.

In Nederland zou het gaan om álle dieselauto’s van BMW en Mini die tussen begin 2009 en september 2019 zijn geleverd. Dat betreft ongeveer 100.000 auto’s. “Het is schaamteloos hoe BMW zowel de keuringsinstanties als consumenten om de tuin heeft geleid”, zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. “Het bedrijf moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen.”

Stichting Car Claim en de Consumentenbond eisen van de Duitse fabrikant dat het al deze auto’s terugroept en aanpast zodat ze ook in de praktijk aan de emissievoorschriften voldoen, zonder dat het ten koste gaat van de prestaties of het functioneren van deze modellen.

Schadevergoeding van BMW om diesels met sjoemelsoftware

Daar blijft het niet bij. De organisaties willen daarnaast dat alle huidige en voormalige bezitters van een diesel met sjoemelsoftware worden gecompenseerd door BMW. “De recente schikking voor dieselauto’s van Volkswagen, Audi, Škoda en SEAT toont aan dat een collectieve regeling mogelijk is”, vertelt Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Car Claim. Tegelijkertijd hopen de partijen dat BMW bereid is praten, zodat ze buiten de rechtszaal tot een schikking kunnen komen.

Hoe hoog de compensatie moet zijn, is nog niet duidelijk. De Consumentenbond geeft desgevraagd aan dat het sterk zal afhangen van verschillende factoren. “Zo speelt mee welk model het betreft, wanneer je deze auto hebt aangeschaft en of je hem als nieuwe of als tweedehands auto hebt gekocht.”

Hoe hoog is de vergoeding?

Wel houdt de Consumentenbond rekening met de schadevergoedingen die we bij Volkswagen zien, waarbij tot wel 2.500 euro wordt vergoed. “BMW’s zijn over het algemeen wat duurder, dus wellicht zal het compensatiebedrag in dit geval nog iets meer zijn”, vertelt een woordvoerder.

BMW en Volkswagen zijn overigens lang niet de enige merken waar claims tegen lopen vanwege sjoemelsoftware. Ook tegen de diesels van Mercedes-Benz, Dacia, Renault, Citroën, Opel en Peugeot is actie ondernomen nadat deze fabrikanten eerder onder de loep zijn genomen. Consumenten met een sjoemeldiesel kunnen zich bij de Consumentenbond aansluiten om zo mogelijk aanspraak te maken op een schadevergoeding.