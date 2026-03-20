BMW trekt stekker uit populairste elektrische auto en dat is een logische stap
BMW gaat stoppen met de verkoop van de BMW i4. De populairste elektrische auto van het merk moet het veld ruimen voor de nieuwe BMW i3.
De i3 zou de nieuwe 3-serie namelijk ongetwijfeld in het vaarwater zitten. Daarbij is het nieuwe platform van BMW een grote stap voorwaarts en maakt de i4 nog gebruik van oudere techniek. Hoe dat zit, vertelt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in bovenstaande video.
Het einde van de BMW i4 in zicht
Hoewel de i4 natuurlijk een 4-serie is en de i3 strikt genomen lager gepositioneerd is, gaat de 4 toch uit productie. Nu wellicht om eerst ruimte te geven aan de nieuwe 3-serie, maar een nieuwe i4 is tevens niet uitgesloten.
Volgens verschillende bronnen zou de nieuwe i4 pas in 2028 in productie gaan en is de kans groot dat er geen 4-serie met brandstofmotor meer komt. Dit nieuws is overigens niet bevestigd door BMW.
Met het schrappen van de i4 komt er een einde aan een van de populairste elektrische BMW’s. De i4 heeft zich immers bewezen als een behoorlijk goed rijdende auto. Overigens kun je hem nu als occasion voor een schappelijke prijs oppikken.
