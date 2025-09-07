Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW schrapt schermen: is dit de toekomst van auto-interieurs?

BMW heeft in de nieuwe Neue Klasse geen instrumentarium meer, maar een projectieband onder de voorruit. Waar we in veel modellen meer en grotere schermen zien, stapt BMW juist van de schermen af.

De rand aan de onderkant van de voorruit vinden we in de BMW iX3. De SUV is de eerste op het nieuwe platform.

BMW Panoramic Display

Aan de onderrand van het raam is een soort folie geplaatst waarop een projectie getoond wordt. Het linker deel van BMW’s Panoramic Display laat de essentiële informatie zien die eerder op het instrumentarium werd getoond, denk aan snelheid, range en accupercentage.

Het midden en de rechterkant van het scherm zijn zelf in te stellen. Zo kun je daar het weerbericht op tonen of welke radiozender je aan het luisteren bent. Hoe dit moet, laten we in onderstaande video zien. Tevens vertellen we je alle details van de nieuwe BMW iX3.