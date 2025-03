Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M5-kopers zijn stiekem allemaal brave huisvaders (of moeders)

Wat zullen ze zich bij BMW voor het hoofd slaan! Want de M5 Touring blijkt een enorm verkoopsucces te zijn. En dat terwijl ze in München heel lang weigerden om een stationwagonversie van de BMW M5 uit te brengen.

Audi heeft het al decennia bij het rechte eind. Zeker in Europa kun je een performancemodel maar beter ook als stationwagon aanbieden. En dat heeft BMW met de M3 en M5 eigenlijk nooit gedaan. Tot nu dan, want de M3 en M5 Touring zijn niet aan te slepen.

BMW M5 E34 en E61 Touring

Voordat nu iemand aan een boze mail begint: ja, we weten van het bestaan van de BMW M5 E34 en E61 Touring, maar daarvan zijn maar heel weinig gebouwd. Kijk maar in het kersverse online archief van BMW: 891 stuks van de M5 E34 Touring en 1.025 exemplaren van de M5 E61 Touring.

Productie bij BMW is fifty-fifty

Bij de nieuwste M5 Touring is dat anders. Volgens Sylvia Neubauer, verantwoordelijk voor de verkoop en marketing bij BMW M, is de vraag naar het model zo boven verwachting groot, dat de productie een stuk opgeschroefd moest worden.

“We waren oorspronkelijk van plan om twee derde van de BMW M5-productie toe te wijzen aan de sedan en één derde aan de Touring”, zei Neubauer tegen BMW Blog, “maar op dit moment is de verdeling vijftig procent sedan en vijftig procent Touring.”

BMW M5 Touring ook in Amerika

Opvallend is dat de huidige M5 Touring ook in de Verenigde Staten wordt verkocht. De stationwagon is daar over het algemeen weinig populair. BMW verkoopt de 3-serie en 5-serie er bijvoorbeeld alleen als sedan. De M3 Touring is er ook niet leverbaar.

Plug-in hybride met 727 pk

De nieuwste BMW M5 (G90) is een plug-in hybride en weegt 500 kilo meer dan zijn voorganger. Zijn 4,4-liter twinturbo V8 wordt bijgestaan door een elektromotor, waarmee het gecombineerde vermogen op 727 pk uitkomt.

Opmerkelijk is dat de voorganger van de G90, de F90, een betere pk/gewichtsverhouding heeft en minder tijd nodig heeft voor de sprint naar 100 km/h: 3,3 in plaats van 3,5 seconden. Door de lagere uitstoot van de huidige M5 is-ie een stuk minder duur. Hij is er vanaf 143.811 euro, terwijl de F90 bij 174.410 begon.